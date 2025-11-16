Iván Sevilla 16 NOV 2025 - 12:31h.

"Estamos en peligro constante desde la inundación del 2019 y las administraciones muestran una pasividad indigna", ha lamentado el alcalde de Nerva

Viviendas y locales anegados por el desbordamiento del barranco de Santa María en Nerva, Huelva

HuelvaLa borrasca Claudia ya se debilita, pero sus consecuencias en localidades como Nerva (Huelva) llevan a los vecinos a concentrarse este 17 de noviembre para pedir que actúen ya en los cauces del pueblo, tras el reciente desbordamiento del barranco de Santa María.

Desde el Ayuntamiento han animado a los residentes a sumarse al acto de protesta que comenzará a las 17 horas en las puertas de la casa consistorial. Aunque la Junta de Andalucía ha prometido que ayudará al municipio "en todo lo posible".

Así lo manifestó el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa. "Ya se ha adjudicado el proyecto constructivo del desvío y encauzamiento del arroyo tributario del río Tinto", con el que esa depresión en el terreno "tendrá menos caudal en el futuro".

No obstante, el problema sobre el que ha puesto el foco el alcalde de Nerva José Luis Lozano tiene que ver con "una situación de peligro previsible y esperada, desde aquella inundación sufrida en diciembre de 2019, ante la que las administraciones no han actuado" aún.

Considera que muestran "una pasividad indigna con una población cansada de esperar soluciones que jamás llegan". Y mientras tanto, cuando llueve con tanta intensidad como recientemente, las crecidas en los cauces anegan el pueblo, como ocurrió este 15 de noviembre.

"Desde ese momento, lo único que pudimos hacer fue poner todos los medios a nuestra disposición para arrimar el hombro. Desgraciadamente, una vez se desborda nada podemos hacer para contener las aguas y únicamente podemos centrarnos en ayudar a los damnificados", ha recordado.

Frustración e impotencia generalizadas

José Luis Lozano reclama al organismo autonómico competente "actuaciones que por justicia" liberen a Nerva "de una vez por todas de un peligro que se cierne constantemente" sobre la localidad. El último episodio comenzó a las 16 horas.

Según ha relatado el regidor, vecinos del barrio de El Pilar le alertaron primero de la inundación que se estaba iniciando. Luego, también fue avisado por residentes en El Pozo Bebé, acerca del desbordamiento en el barranco de Santa María.

El agua con barro accedió a las calles y entró tanto en viviendas como en locales comerciales. "La inmediata implicación de todo el vecindario en las labores de limpieza" es lo que más "orgullo" le genera. "Jamás falláis", agradece Lozano.

Ante una frustración e impotencia generalizadas en Nerva, el Ayuntamiento ha convocado la concentración tras hablar con todos los partidos políticos locales. En representación del sentir de la población, quieren exigir soluciones antes de que ocurra una desgracia mayor.