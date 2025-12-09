La familia de Sharit pide "el máximo rigor" en las investigaciones y se disculpa con el entorno de Rosmed por sus comentarios

Así fueron las últimas horas de Sharit y Rosmed, las niñas halladas muertas en Jaén

Compartir







La familia de Sharit, una de las dos menores fallecidas en el Parque de la Concordia de Jaén en la madrugada del sábado 29 de noviembre, ha difundido este martes un comunicado en el que pide "el máximo rigor" en la investigación, así como más seguridad en el parque en el que fueron encontradas las adolescentes sin vida y una respuesta de las instituciones para afrontar el tema de la salud mental entre los menores con todas las garantías.

"Algo grave está ocurriendo con la salud mental y la seguridad de nuestros jóvenes, y como sociedad, debemos afrontarlo con la máxima seriedad", indican los padres en un texto en el que reclaman "una respuesta coordinada y urgente" de las instituciones tras la reciente cadena de sucesos en Jaén y otras provincias.

PUEDE INTERESARTE La Policía sigue descartando la implicación de terceras personas en la muerte de las niñas de Jaén mientras los padres desconfían que fuera un suicidio

Los padres de Sharit, la menor de 16 años, agradecen a la ciudadanía de Jaén, a los vecinos, amigos y a todas las personas que se han solidarizado con su dolor, a la vez que muestran su reconocimiento a las autoridades locales, a la Policía Nacional y a todo el equipo de profesionales que han demostrado su compromiso, brindándoles ayuda y atención constante durante este proceso.

"Este caso no debe quedar impune ni ser catalogado como un simple suceso aislado"

En relación con la investigación de estas dos muertes, indican que desde el principio han sostenido la convicción de que los hechos que rodearon el fallecimiento "deben ser investigados con el máximo rigor y profundidad". "Reiteramos nuestro convencimiento de que este caso no debe quedar impune ni ser catalogado como un simple suceso aislado, sino como una alerta social que requiere una investigación exhaustiva de todas las circunstancias”, apunta la nota.

También muestran su "absoluta y total disposición a la colaboración" con la investigación policial y judicial "brindando todo el apoyo, las pruebas y los antecedentes necesarios a las autoridades competentes, con el firme propósito de facilitar el esclarecimiento cabal de los hechos y el hallazgo de la verdad".

"Confiamos plenamente en las autoridades locales y nacionales encargadas de la investigación y en que emplearán todos los recursos para el esclarecimiento de los hechos. Dejamos el destino de este proceso en sus manos, con la esperanza de que se ofrezcan respuestas claras a la sociedad y, especialmente, a nuestras familias", añaden.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La familia Sharit se disculpa con la de Rosmed por sus declaraciones

De igual forma dicen entender "la gran polémica y el impacto" que sus "declaraciones iniciales han generado en los medios de comunicación y en la opinión pública". Y expresan su pésame a la familia de Rosmed, con quien se han comunicado para ofrecer sus "disculpas por cualquier comentario que haya podido sonar desconsiderado o añadir más sufrimiento a su tragedia". "Reconocemos que ambas familias compartimos un dolor del mismo valor. En este momento, lo que nos une es la necesidad de conocer la verdad y de asegurar que se tomen medidas para evitar que tragedias como estas vuelvan a ocurrir", exponen.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El comunicado también alude a la "evidente falta de iluminación y seguridad en la zona" donde fueron hallados los cuerpos de las dos menores, "una situación que lamentablemente no facilitó la rápida intervención de la policía ni el hallazgo a tiempo de las menores". "Nos preguntamos como ciudadanos y, ante los antecedentes de inseguridad y agresiones en parques públicos de la ciudad, por qué no se invierte en cámaras de vigilancia y seguridad en estos espacios de Jaén, considerados puntos neurálgicos".

Finalmente, el comunicado, firmado por Alexsander Guavita y Claudia Londoño, pide a los medios de comunicación que, "a partir de este momento centren su atención en la investigación oficial y en la búsqueda de soluciones a esta alarma social, y no en alimentar polémicas entre familias que están unidas por el mismo sufrimiento".