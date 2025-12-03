La Policía investiga su entorno y registra sus casas y sus dispositivos

El novio de Sharit, una de las niñas muertas en Jaén: “Estábamos bien y la relación era súper buena”

Averiguar qué hicieron y con quién estuvieron o se comunicaron las niñas muertas en Jaén sus últimas horas de vida es clave para la investigación. La Policía sigue descartando la intervención de terceras personas pero mantiene la investigación abierta y bajo secreto. Este martes ha declarado en comisaría el novio de Sharit, al que dejó poco antes de morir, cuenta Antonio Lasso.

El chico, menor de edad y con el que llevaba solo unos meses, ha acudido a declarar como testigo con sus padres. A los investigadores les ha dicho que la relación entre él y Sharit estaba bien: “La relación era súper buena”.

Se habían conocido unos meses atrás en una fiesta de la comunidad colombiana -nacionalidad de los padres de las menores- en Jaén. Él fue una de las últimas personas con las que se comunicó la menor de 16 años. Y lo hizo para dejarle.

Ni a él y ni a la familia de Sharit le encaja esta decisión de la menor. Su madre, Claudia, ha declarado que ella estaba “superenamorada”.

La Policía se centra en las últimas horas de Rosmed y Sharit

Y son esas horas antes de las muertes, la tarde del viernes, la que la policía investiga con ahínco. Aunque apuntan al suicidio como causa de la muerte, todas las hipótesis siguen abiertas en un caso bajo secreto de sumario.

Rosmed y Sharit se habían conocido el pasado septiembre en clase. Unas clases que Rosmed había dejado tras unas semanas. Sin embargo, seguían manteniendo su amistad. Los amigos de ambas han señalado que las dos sufrieron acoso escolar en algún momento y que se apoyaban mutuamente.

Esa tarde habían quedado con varios amigos y ambas debían regresar a casa a las 22 horas. Rosmed le dijo a su padre en un audio que había quedado con Sharit, que iban a tomar unas chuches y a dar una vuelta. Nada hizo presagiar el final.

Sharit, antes de salir de casa, había dejado hechos sus deberes, han contado sus padres, para que no le dijeran nada.

Sobre las 20.10 horas, cuenta el diario El Mundo, Sharit habló con su novio para decirle que estaba dando una vuelta con su amiga.

A las 9.41 horas, informa el citado diario, Rosmed le envió un mensaje a su amiga despidiéndose. "Le manda una nota con un te quiero mucho, tú eres mi amiga, mi hermana, pero te digo adiós”, cuenta la madre de Sharit.

No les encaja este mensaje porque se supone que estaban juntas y por la forma en que está escrito. La única explicación lógica que encuentran, dicen, es que ya se hubieran separado para volver cada una a su casa.

En ese momento, se presupone que Sharit da la vuelta para reencontrarse con Rosmed. A las 9.46 Sharit envía otro mensaje al novio para dejarle.

Las familias salieron a buscar a las menores de Jaén

Ambas familias al ver que las niñas no regresaban a casa a las 22 horas salieron a buscarlas tras enviarles numerosos mensajes y llamarlas y que ninguna respondiera.

La familia de Rosmed la geolocalizó por su móvil. La de Sharit usó el ordenador para saber donde estaba su teléfono. Así, ambas familias supieron que seguían juntas en el parque y fueron a por ellas. Los teléfonos estaban en sus bolsillos.

Los primeros en llegar fueron los padres de Rosmed. Enseguida lo hicieron los dos de Sharit. Intentaron reanimarlas sin éxito.

Cuando llegaron los servicios de emergencias, los sanitarios solo pudieron certificar sus muertes.

Los resultados preliminares de las autopsias apuntan, como la principal hipótesis de la policía, al suicidio. Sin embargo, las conclusiones definitivas aún no están. Faltan los análisis de toxicología.