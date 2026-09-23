Denuncian que no abrieron el protocolo de actuación frente al acoso escolar y exigen a la Junta ser "contundente"

La familia de Sandra Peña estudia iniciar la vía civil contra el centro educativo para buscar responsabilidades

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SevillaZara Villar, madre de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, ha insistido en la "multitud" de errores cometidos por parte del que era su centro educativo, el Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, al "no abrir el protocolo" de actuación frente al acoso y "no proteger" a la joven, por lo que ha reclamado una respuesta "contundente y ejemplarizante" por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y, en concreto, por el presidente, Juanma Moreno.

La progenitora, en ese sentido, ha incido así en la relevancia y el peso que, a su juicio, recae ahora sobre la vía administrativa tras el archivo penal de la querella interpuesta por la familia contra el centro y algunos de sus profesionales, una decisión judicial que la familia consideró, no obstante, que reforzaba su argumento, al indicar los magistrados que "las personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería".

La familia de Sandra Peña pide a la Junta contundencia contra el colegio de la menor

"Creo que la Junta de Andalucía tiene vía libre para ser contundente y ejemplarizante, como así nos lo dijo nuestro presidente, Juanma Moreno, porque ha quedado constatado que el colegio no hizo nada, no protegió ni vigiló, y ellos son garantes de la vida de nuestros hijos mientras están en el centro escolar", ha apuntado Zara Villar en una atención a medios antes de participar en la jornada de prevención y abordaje del acoso escolar en el marco del proyecto 'Verde Esperanza' impulsado por el Real Betis y su Fundación.

Sobre este acto, celebrado este miércoles, 23 de septiembre, en Sevilla con el objetivo de analizar la evolución del fenómeno del acoso escolar en los últimos años y rendir homenaje a la memoria de Sandra Peña, Villar ha agradecido la invitación por parte de la Asociación Española Para la Prevención de Acoso Escolar (Aepae) y la Fundación Real Betis Balompié, reafirmado la "gran significación" que guarda para la familia este tipo de citas al generar "un sostén" y una "red" de apoyo.

Por su parte, en su intervención, el presidente de Aepae, Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva, ha subrayado que el objetivo de las jornadas es llevar a cabo un cambio en la forma de abordar el acoso escolar en los centros españoles y, a pesar de reconocer cierta sensibilización en la sociedad respecto a esta problemática tras haber recibido "visibilidad" en medios de comunicación y redes sociales, ha defendido la necesidad de una "modificación estructural".

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En ese sentido, ha señalado que a su juicio, la clave es "no contemplar el acoso en un contexto cerrado" y no aportar únicamente una respuesta reactiva. "Cuando un niño sufre acoso, ya hay señales de alerta. Ya lleva un tiempo sufriéndolo. Por ello, aunque es necesario el protocolo, hace falta prevención".

Por su parte, desde el Consejo de Administración de la Fundación del Real Betis Balompié, Rafael Muela ha apuntado a su "compromiso" para "trabajar con la inspiración" forjada a raíz del caso de Sandra, para "trabajar intensamente" y desde su ámbito en el acoso escolar.

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"Por eso lanzamos la camiseta que se inspira precisamente en este caso y en homenaje a Sandra Peña", ha relatado, incidiendo en su compromiso para trabajar de la mano con fundaciones como Aepae para que esta "concienciación" pueda "llegar a los colegios, a los más jóvenes y a las familias". "Vamos a trabajar también de forma interna en el club, con talleres, con nuestra cantera", ha concluido.

Por último, Bruno Gutiérrez, joven participante en las jornadas, ha explicado su experiencia respecto al acoso escolar, narrando que llegó a sufrir lesiones físicas por las que requirió un ingreso hospitalario e incluso buscó alternativas para acabar con su vida.

"Ahora, estoy luchando por algo que merece la pena luchar, estoy intentando superar esto. (...) Me gustaría decir que cada persona tiene a alguien en quien apoyarse, un motivo para seguir viviendo. Quiero pedir que no lo dejen, que volverán a tener la misma ilusión por la vida que tenían antes y que todo pasará", ha sentenciado.