Claudia Barraso 14 OCT 2026 - 22:54h.

Sergio González ha publicado una fotografía del centro que le ha regalado el C.D. Leganés a su madre tras su fallecimiento

Muere la madre de Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, a los 65 años: el jugador abandona la concentración del equipo

Compartir







Sergio González Poirrier, exjugador del Real Madrid en su etapa juvenil y del Leganés, ha publicado un emotivo comunicado donde informa de que su madre ha fallecido. En la publicación, muestra dos fotografías de la fallecida junto a unas bonitas palabras que le dedica tras su pérdida.

Aunque no ha confirmado los motivos del fallecimiento, se entiende que ha sido una muerte temprana, pero el jugador del Nea Salamina no ha querido especificar los motivos de la muerte. “Mami, dejas un vacío gigante. El dolor es inmenso”, comienza diciendo en la publicación que subió a su perfil de Instagram junto a una foto suya y otra de espaldas con su padre.

“Has sido una persona que brillaba con luz propia, siempre pensando en los demás y sin buscar reconocimiento. No te gustaba ser el centro de atención, pero te aseguro que la manera en que hacías sentir a los demás hará que nadie te olvide”, añade.

El vínculo “indescriptible” con su madre

El jugador compartía una relación muy especial con su madre y un vínculo “indescriptible” que les hacía “entenderse, cuidarse y apoyarse”: Nunca he tenido que decir ni una palabra para que supieras lo que me pasaba. Has disfrutado de mis logros más que yo y te aseguro que nada habría sido posible sin ti. Sé lo feliz que has sido y lo feliz que nos has hecho a los que estábamos a tu lado”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el mismo comunicado ha querido dirigirse directamente a su madre para prometerla que seguirá viviendo el presente, luchando siempre y valorando lo que realmente importa en la vida. Tal y como tú me has enseñado. Te voy a echar mucho de menos. Estarás siempre presente. Te quiero Mami”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El bonito gesto de su anterior club

Con estas emotivas palabras confirmaba a todos sus seguidores y a su afición, que había perdido a su madre recientemente. El jugador ha desactivado los comentarios y ha recibido miles de me gustas en menos de 24 horas. Además, en su perfil de la red social 'X' ha publicado una fotografía de un centro regalado por parte de su antiguo equipo, el Leganés y una imagen de su madre sentada en uno de los banquillos del equipo.