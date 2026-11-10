En el partido anterior, Quadri Liameed sufrió un fortísimo golpe en la cabeza tras el cual se desplomó: el suceso volvió a estremecer a la Liga Hypermotion

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Barcelona Quadri Liameed, futbolista nigeriano del CE Sabadell FC, tuvo que ser sustituido en el minuto 11 del partido que disputaba ayer su equipo contra la Real Sociedad B en el Estadio Municipal Nova Creu Alta tras sufrir mareos y motivar la activación del protocolo de conmoción. Además, todo ocurrió justo después de los aplausos en el minuto 9 del encuentro en homenaje a Jesús de Miguel, jugador trágicamente fallecido tras el brutal choque que sufrió contra el portero del Andorra Jesús Owono.

Con ese momento simbólico y emotivo recordando al jugador del Tenerife y marcando los primeros compases del partido, Liameed, afectado, terminaba por recibir el cambio; una decisión que se adoptó "por precaución", habida cuenta de que, además, precisamente el nigeriano fue víctima de un fortísimo golpe que hizo estremecer otra vez a la Liga Hypermotion el sábado 31 de octubre, en el duelo que medía al Sabadell contra el Albacete a domicilio.

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Quadri Liameed y su fortísimo golpe en la cabeza tas una patada

Concretamente, en ese duelo frente al conjunto albaceteño, Liameed recibió una patada directa en su cara cuando disputaba un balón dividido con José Corpas Serna, que intentó rematar el balón y, errando, golpeó la cabeza del centrocampista nigeriano, quien cayó desplomado sobre el césped.

La imagen, inmediatamente, volvía a sembrar el pánico tanto entre los aficionados como entre los jugadores, que inmediatamente levantaban las manos, clamando ayuda, temiendo de nuevo lo peor.

Mientras el árbitro mostraba la roja a Corpas Serna, los servicios de asistencia eran activados inmediatamente. No obstante, en esta ocasión, afortunadamente, el jugador pudo recuperarse e incluso jugar el siguiente partido.

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Ya frente a la Real Sociedad, Quadri Liameed volvía al terreno de juego como titular, pero tras el emotivo homenaje a Jesús de Miguel, con un cúmulo de sensaciones tras lo ocurrido también con su golpe, no podía continuar.

Pese a ello, no obstante, el Sabadell ha informado en una nota a través de las redes sociales de que el futbolista "se encuentra bien".

"Quadri Liameed ha sido sustituido por precaución tras los primeros minutos de partido y la posterior activación del protocolo de conmociones. El jugador se encuentra bien y ha seguido el partido desde el banquillo con el resto de compañeros. Les informaremos de cualquier novedad en su estado", ha señalado el club.