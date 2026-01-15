En 2025 Ryanair aumentó su dominio con récord de pasajeros en España, algo que quiso destacar en redes sociales el ministro

El cambio de Ryanair que ya afecta a todos sus pasajeros a la hora de embarcar

Las discrepancias entre la compañía aérea Ryanair y el gobierno español se remonta a meses atrás donde incluso el CEO Michael O’Leary llegó a utilizar la imagen del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, disfrazándolo de payaso.

Las multas impuestas a Ryanair, entre otras compañías, por cobrar a los pasajeros tasas adicionales por equipaje de mano no gustó mucho a la empresa irlandesa y desde entonces el cruce de acusaciones ha sido continuo. Esto se incrementó por las tasas de Aena que consideran “excesivas” y anunciaron recortes en los aeropuertos españoles.

Pese a las disputas y las amenazas de Ryanair, el pasado diciembre puso a la venta 10 millones de asientos en España para el verano de 2026 con descuentos, la mayor oferta lanzada por la aerolínea hasta la fecha.

En 2025 Ryanair aumentó su dominio con récord de pasajeros en España, algo que quiso destacar en redes sociales el ministro Óscar Puente junto a varios artículos sobre el tema.

"En realidad, solo pretende que le rebajen tasas para aumentar sus beneficios"

“Ni reduce operaciones, ni desciende en número de pasajeros. Al revés. En realidad, solo pretende que le rebajen tasas para aumentar sus beneficios. Esa es la realidad. Y hay quien se ha decidido a contarla en toda su crudeza.”

Poco tardaron desde la compañía irlandesa en responder, mostrando así sus disconformidad.

“El ministro Puente @oscar_puente_sigue sin entenderlo.

Ryanair es la mayor aerolínea de España y seguirá creciendo en aeropuertos competitivos como Málaga y Alicante, pero el gobierno y Aena han abandonado a los aeropuertos regionales subiendo las tasas e impidiendo el crecimiento en destinos como Santander, Valladolid o Jerez. ¿Cuándo dejará el ministro de twittear y hará algo al respecto?”