Los asesores fiscales y empresas celebran este nuevo aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu para que coincida con la factura electrónica obligatoria

La factura electrónica obligatoria, que pronto se hará efectiva, ayudará también a pymes y autónomos: su impacto

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La entrada en vigor del sistema de verificación de facturas Verifactu volverá a retrasarse. El Ministerio de Hacienda ha decidido aplazar hasta octubre de 2028 la aplicación de esta herramienta impulsada por la Agencia Tributaria, cuya llegada estaba prevista para 2027, con el objetivo de coordinar su despliegue con la futura factura electrónica obligatoria y armonizar ambos marcos desde el punto de vista normativo y técnico. Se trata del segundo aplazamiento de una reforma concebida para reforzar el control fiscal y que inicialmente debía entrar en vigor en 2026.

Convergencia con la factura eleectrónica

Verifactu obliga a que los programas de facturación generen un registro automático, inalterable y trazable de cada factura emitida, que deberá conservarse y ponerse a disposición de la Agencia Tributaria para dificultar la manipulación de datos y combatir el fraude fiscal. Hacienda justifica el retraso por la necesidad de hacer converger este sistema con la factura electrónica y con futuras exigencias europeas de información digital, una medida que amplía el margen de adaptación de pymes y autónomos, sectores que venían reclamando más tiempo ante los costes y cambios tecnológicos que exige la transición.

Según apunta explica Hacienda, una vez aprobada dicha alineación de los calendarios de implantación, se abordará una modificación centrada en conseguir la convergencia de los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos de la normativa vigente teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital derivados de la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age o IVA en la Era Digital).

En todo caso, las exigencias establecidas en el reglamento de 'Verifactu' en materia de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, así como las restantes garantías técnicas del sistema, se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes a los previstos en su desarrollo normativo actual.

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Satisfacción entre los asesores fiscales y gestorías

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha recordado a través de un comunicado que presentó en junio de este año una propuesta de hoja de ruta para la transición de la factura electrónica - Verifactu - SII y la Directiva VIDA, propuesta elaborada por el grupo de expertos en impuestos indirectos que se presentó tanto a los medios de comunicación como a todos los grupos políticos con representación parlamentaria.

"Esta acción de Aedaf derivó en que se debatiera una propuesta de modificación en el Senado, lo que ha propiciado la decisión de la Agencia Tributaria", ha recordado la Asociación.

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Según fuentes de Aedaf, el objetivo que perseguía la Asociación con su propuesta de hoja de ruta era buscar una transición ordenada hacia un modelo armonizado que redujera costes, evitara duplicidades y reforzara la eficiencia del sistema tributario, objetivo que se ha conseguido.

"Esta coordinación permitirá, además, alinear progresivamente el sistema español con el modelo de información digital que será obligatorio en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030 y que hasta ahora no estaba siendo suficientemente contemplado, evitando así sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en un periodo muy reducido de tiempo", ha destacado la asociación.

Los empresarios y autónomos celebran la coordinación regulatoria

Asociaciones empresariales como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y, Cecot o autónomos agrupados en torno a Pimec, han celebrado la decisión del Ministerio de Hacienda de aplazar, hasta octubre de 2028, la entrada en vigor del sistema 'Verifactu', una prórroga que había sido ampliamente demandada por empresarios y autónomos

Para el representante de ATA, Lorenzo Amor, "es algo que veníamos pidiendo y que hemos reclamado en las últimas semanas, porque no tiene sentido que entre en vigor una norma nueva, un nuevo sistema de facturación como puede ser el Verifactu y que, al año siguiente, se tenga que aplicar otro nuevo sistema como es la facturación electrónica".

Desde ATA, venían exigiendo al Gobierno la sincronización inmediata del calendario de implantación del sistema Verifactu con el de la facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales (Ley Crea y Crece) y con el marco de la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age).

Para ATA, que las tres normativas y obligaciones avanzasen en plazos descompensados era un sinsentido operativo que iba a obligar al colectivo a realizar transiciones tecnológicas consecutivas en lugar de una única adaptación integral.

Desde Cecot, este aplazamiento es "una decisión acertada tanto desde el punto de vista normativo como operativo". En este sentido, el asesor financiero y fiscal de de esta asociación, Enric Rius, ha afirmado que "no tiene sentido cargar a las empresas con obligaciones administrativas innecesarias o duplicadas".

La patronal ha considerado igualmente positivo que Hacienda trabaje en una convergencia de los ámbitos de aplicación y de los aspectos técnicos de las diferentes normativas vinculadas a la digitalización de los procesos de facturación, un proceso "que tendrá que facilitar el cumplimiento normativo y reducir la complejidad reguladora para las empresas".

También Pimec ha valorado positivamente el aplazamiento y reclama tener en cuenta el esfuerzo de las empresas que ya han realizado las inversiones necesarias para adaptarse al calendario previsto hasta ahora, "de modo que haber avanzado en el cumplimiento de las nuevas obligaciones no las sitúe en una posición de desventaja".

Cree que esta consideración también debe extenderse a las empresas tecnológicas y proveedoras que han destinado recursos a desarrollar y adaptar soluciones para dar respuesta a los requerimientos de VeriFactu, y defiende que el nuevo escenario debe "preservar y poner en valor las inversiones ya realizadas".