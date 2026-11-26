La líder de Frente Amplio nació en la capital catalana, sus raíces familiares se encuentran también en otros lugares de España

La vida familiar de Ada Colau: padres separados, una relación sentimental que duró 15 años y madre de dos hijos

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Ante las próximas elecciones generales, fijadas para el 29 de noviembre, Ada Colau regresa al centro del debate político. La que fuera alcaldesa de Barcelona durante ocho años vuelve a situarse entre los nombres propios de la izquierda española, esta vez como figura al mando del Frente Amplio.

Su trayectoria la ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la política de nuestro país, sin embargo, antes de alcanzar la primera línea institucional y convertirse en la primera mujer en gobernar el Ayuntamiento de Barcelona, Colau tuvo una vida alejada de los partidos políticos y de las instituciones.

Sus raíces familiares y su infancia en Guinardó

Colau nació en Barcelona en marzo de 1974, en un momento histórico que su madre se encargó de recordarle durante años. Llegó al mundo apenas unas horas antes de la ejecución de Salvador Puig Antich, el 2 de marzo de 1974, uno de los últimos ejecutados por el régimen franquista.

Aunque nació en la capital catalana, sus raíces familiares se encuentran también en otros lugares de España. Sus cuatro abuelos fueron migrantes que llegaron a Barcelona durante la posguerra en busca de oportunidades.

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Por parte paterna, sus abuelos procedían de Güel, en la provincia de Huesca, un pueblo de pastores donde habían trabajado como ello. Los maternos, por su parte, llegaron desde Almazán, un municipio de Soria.

"Mis padres eran hippies y mis abuelos llegaron a Barcelona escapando de la pobreza", aseveró Colau en el programa 'Por el principio' de la Cadena SER.

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Así, el Guinardó fue el escenario principal de sus primeros años. Allí vivió hasta aproximadamente los 20 años, en el entorno de la calle Rubió i Ors, y construyó gran parte de sus recuerdos de infancia.

Los problemas económicos

Eso sí, su familia tuvo que enfrentarse a varios baches. Sus padres, Ramón Colau Rami y Agustina Ballano, se separaron cuando ella tenía tres años. Su progenitor se trasladó a la capital española y ella se quedó con su madre.

La situación económica familiar tampoco fue algo sencillo. Tal y como confesó en 2018 al programa 'Por el principio', de la Cadena SER, atravesaron una etapa financiera muy complicada, hasta el punto de tener que recurrir a otros familiares para salir adelante.

"Cayeron los ingresos en picado, se tuvo que malvender la casa y hubo meses que no llegábamos a final de mes. No había ni para comer y se tenía que pedir ayuda a alguien de la familia. Cada mes peleábamos para no ser desahuciados", recordó al hablar de aquellos años.

La separación de sus progenitores hizo que su familia creciera con la llegada de nuevos hermanos. Por parte materna tiene tres hermanas, Lucía y las gemelas Alicia y Clara.

Por parte paterna tiene otros dos hermanos.

El colegio donde estudió y sus primeros contactos con las reivindicaciones sociales

Su formación comenzó en la Escola Àngels Garriga, un centro que tuvo un papel clave en su trayectoria.

Se trataba de una escuela cooperativa impulsada por un grupo de maestros que, a finales de los años setenta, terminó convirtiéndose en un colegio público después de las movilizaciones de las familias y de la comunidad educativa.

Después cursó el bachillerato en la Acadèmia Febrer, un centro concertado de Barcelona. Sin embargo, su formación secundaria no terminó allí. Después pasó por la Acadèmia Santa Anna, donde realizó el Curso de Orientación Universitaria (COU), en la rama de Humanidades.

Durante aquellos años comenzó también a acercarse al voluntariado. Participó en iniciativas de Amics de la Gent Gran y colaboró con Amnistía Internacional, dos experiencias que contribuyeron a ampliar su contacto con distintas realidades sociales.

Estudió Filosofía en la Universidad de Barcelona, pero nunca terminó la carrera

En 1992, con 18 años, Ada Colau comenzó la licenciatura de Filosofía en la Universitat de Barcelona. Allí participó en la creación de la Asamblea de Filosofía junto a otros estudiantes y tomó parte en encierros y movilizaciones contra las reformas que, a su juicio, debilitaban la universidad pública.

También disfrutó de una experiencia internacional gracias a una beca Erasmus que le permitió trasladarse durante una temporada a Milán, en Italia. Aquella estancia le sirvió para acercarse a la cultura italiana y aprender el idioma.

Sin embargo, no llegó a terminar la carrera. Según la información publicada sobre su trayectoria universitaria, aprobó gran parte de los créditos de la carrera, pero abandonó los estudios antes de completar los requisitos necesarios para obtener el título. Le quedaron 30 créditos pendientes.

Volvió a matricularse años después, en 2004, para intentar completar la formación, pero finalmente no llegó a cerrar esa etapa académica.