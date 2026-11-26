Candela Hornero Madrid, 26 NOV 2026 - 21:00h.

Repasamos sus orígenes, sus primeros pasos en política y su trayectoria hasta llegar a La Moncloa

De la pulsera roja a sus originales calcetines: los otros complementos de Pedro Sánchez, más allá de la corbata o el traje

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¿Quién era Pedro Sánchez antes de convertirse en Pedro Sánchez? Es la pregunta que queremos responder. Cuáles fueron sus orígenes y cuál fue el camino que terminó llevándole hasta La Moncloa. Quién fue antes de convertirse en uno de los políticos más reconocidos del panorama nacional y de llegar a la presidencia del Gobierno en 2018.

Nació en año bisiesto, un 29 de febrero del 1972, cuando su madre, Magdalena Pérez-Castejón, tenía 20 años, y recibió el mismo nombre que su padre, Pedro Sánchez. Creció en el barrio madrileño de Tetuán, en el seno de una familia de clase media, y pasó mucho tiempo con sus abuelos, que residían por entonces en Aluche, mientras sus padres trabajaban. Dos años más tarde, llegó a su vida su hermano David Sánchez, convirtiéndose en el mayor.

Estudió en el ahora desaparecido colegio Santa Cristina de Chamartín, y después el bachillerato en el instituto público Ramiro de Maeztu. "Con 14 años iba vestido con chándal y era un breaker. Yo vivía cerca de Azca y en las plazas interiores, la gente iba a bailar breakdance. Íbamos dos o tres a picarnos con algunos de ellos", dijo en 2015 en el programa de televisión 'En la tuya o en la mía'.

A esa edad también tuvo a su primera novia, Francesca, una chica italiana a quien, según ha contado, se ligó con su técnica infalible: el "palique".

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"Quería ser jugador de baloncesto"

Durante su adolescencia el baloncesto tuvo mucha presencia. "Quería ser jugador de baloncesto. Estuve jugando hasta los 21, bueno más que jugando llevaba la mochila de los que jugaban. Fue una vida un poco triste", relató en 2023 durante el podcast 'La Pija y la Quinqui'. Entrenaba cuatro horas al día, pero nunca fue de los que más destacó del equipo.

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Con su 1,90 metros de altura y el 11 a la espalda jugó en las categorías inferiores del club de su instituto, el Estudiantes, en las posiciones de escolta o alero. Antes de esto, llegó a intentarlo con el fútbol y participó en una liga social del Real Madrid, pero el baloncesto le enganchó mucho más, según contó Sánchez una entrevista a Mundo Deportivo.

Los valores que le enseñó este deporte los arrastró más tarde hasta la política. "Muchos de los principios del baloncesto, como el compromiso, el sacrificio y la paciencia, los intento aplicar en la política", dijo en 2014 en una entrevista concedida al diario AS.

Su vida universitaria y primeros vínculos al PSOE

El baloncesto lo acabó dejando para centrarse en sus estudios universitarios de Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, centro adscrito a la Universidad Complutense. Por entonces, dio sus primeros pasos en lo que a política se refiere. En 1993 se afilió al PSOE con 21 años, y al año siguiente a las Juventudes Socialistas. Su padre ha estado vinculado al partido y es militante desde los años ochenta.

En 1995, terminó la licenciatura, aunque en vez de seguir con esta trayectoria académica decidió hacer el servicio militar en Cáceres al año siguiente, que lo terminó en el Servicio Geográfico del Ejército en el barrio madrileño de Campamento.

Cuando lo finalizó, hizo un máster de Política Económica de la Unión Europea, en la Universidad Libre de Bruselas (1997-1998) y además, cursó un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública por la escuela de negocios IESE, de la Universidad de Navarra. Desde 2012 es Doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela, donde ha ejercido de profesor.

Antes de consolidar su trayectoria política en España, Sánchez desarrolló parte de su carrera profesional en el ámbito internacional. En 1998 trabajó como asesor en el Parlamento Europeo y, un año después, ejerció como jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la guerra de Kosovo.

A su regreso a España, asumió la dirección de Relaciones Internacionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en el año 2000 y, entre 2000 y 2004, fue asesor económico de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Además, trabajó por cuenta propia como consultor para empresas extranjeras.

Del Ayuntamiento de Madrid a su dimisión y posterior llegada a La Moncloa

Sus primeros pasos en la política institucional llegaron en el Ayuntamiento de Madrid, donde ejerció como concejal entre 2004 y 2009. Posteriormente, dio el salto al Congreso de los Diputados como representante de la circunscripción de Madrid, cargo que ocupó entre 2009 y 2011 y que recuperó en enero de 2013, hasta octubre de 2016.

Su ascenso dentro del PSOE llegó en 2014, cuando sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de la Secretaría General del partido. Un año después se convirtió en el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, una responsabilidad que volvió a asumir en las elecciones generales de 2016. Sin embargo, los resultados electorales y la profunda división interna que atravesaba la formación socialista marcaron un punto de inflexión en su trayectoria.

La decisión de facilitar, mediante la abstención, la investidura de Mariano Rajoy provocó un enfrentamiento entre los sectores del partido. Sánchez, contrario a esa postura, terminó dimitiendo como secretario general del PSOE en octubre de 2016 y renunciando también a su escaño en el Congreso de los Diputados.

Su salida, sin embargo, no fue definitiva. En mayo de 2017 regresó a la primera línea política tras imponerse en las primarias del PSOE a Susana Díaz y Patxi López. Su victoria le permitió recuperar el liderazgo de la formación, que quedó ratificado durante la celebración del 39.º Congreso Federal del partido, en junio de ese mismo año.

El siguiente gran capítulo de su trayectoria llegó en mayo de 2018. La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera época de la trama Gürtel, que apuntó al Partido Popular y lo consideró partícipe a título lucrativo, llevó al PSOE a presentar una moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La iniciativa salió adelante y Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno el 1 de junio de 2018.

Desde entonces, ha revalidado el cargo en dos ocasiones. En enero de 2020 fue investido de nuevo tras alcanzar un acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Posteriormente, tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y después de que Alberto Núñez Feijóo no lograra reunir los apoyos necesarios para ser investido, Sánchez consiguió una nueva investidura en noviembre de 2023 tras los acuerdos alcanzados con Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Ahora, se presenta a las próximas elecciones del 29N con el fin de volver a ser presiente de España.