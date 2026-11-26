Candela Hornero Madrid, 26 NOV 2026 - 21:30h.

Repasamos la historia de Alberto Núñez Feijóo: de su infancia en una pequeña localidad gallega a su carrera para llegar a la presidencia del Gobierno

La vida familiar de Alberto Núñez Feijóo: de separarse de sus padres cuando tenía 10 años a su paternidad a los 55 con Eva Cárdenas

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¿Quién era Alberto Núñez Feijóo antes de convertirse en uno de los principales líderes políticos de España? El gallego, que comenzó su trayectoria en su tierra natal, preside el Partido Popular desde abril de 2022 y ahora vuelve a presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre.

Nació el 10 de septiembre de 1961 en Os Peares, una pequeña localidad de Ourense, donde transcurrió su infancia junto a su hermana pequeña, Micaela, seis años menor que él. Su padre, Saturnino Núñez, trabajaba en la construcción de infraestructuras hidráulicas, mientras que su madre, Sira Feijóo, estaba al frente de una tienda de ultramarinos que había pertenecido a su abuela paterna.

Durante su adolescencia, entre los 14 y los 17 años, se trasladó a León para estudiar en un internado de los Maristas, donde terminó sus estudios de Bachillerato. Después, continuó su formación en Galicia y se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. "Tenía la ilusión de ser algún día juez", contó el propio Feijóo en un vídeo de campaña del PP.

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Sin embargo, sus planes cambiaron cuando su padre se quedó sin trabajo y la situación económica familiar le obligó a buscar una salida profesional. Con 23 años, decidió presentarse a las oposiciones del Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta de Galicia, que consiguió aprobar en apenas cinco meses y con el segundo mejor resultado de su promoción. "Entendí que tenía que ponerme a trabajar", explicó en una ocasión.

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Por aquel entonces, todavía no militaba en ningún partido político, aunque sí había mostrado sus preferencias en las urnas. El propio Feijóo ha reconocido que votó a Felipe González en las elecciones generales de 1982, una decisión de la que no se arrepiente. "Me pareció que era lo que España necesitaba en aquel momento", aseguró.

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El inicio de su carrera política

Tras varios años como funcionario de la administración gallega, sus primeros cargos de responsabilidad institucional llegaron en julio de 1991, cuando, con 29 años, fue nombrado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Galicia. Apenas tres meses después, pasó a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, donde asumió también el cargo de secretario general de la mano de José Manuel Romay Beccaría.

En 1996 se trasladó a Madrid para incorporarse al Gobierno de José María Aznar. Allí fue nombrado secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo y asumió la presidencia del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), responsabilidad que desempeñó hasta el año 2000. Posteriormente, entre 2000 y 2003, estuvo al frente de la entidad pública Correos y Telégrafos, primero como director general y después como presidente.

En 2003 regresó a Galicia para incorporarse al Gobierno de Manuel Fraga como consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Un año después fue nombrado vicepresidente primero de la Junta. Su ascenso dentro del Partido Popular gallego se consolidó en enero de 2006, cuando fue elegido presidente de la formación en la comunidad autónoma.

Tres años después, en las elecciones autonómicas de 2009, el PP recuperó la mayoría absoluta y Feijóo se convirtió en presidente de la Junta de Galicia, cargo que mantuvo durante 13 años (hasta 2022), sumando cuatro mayorías absolutas consecutivas, un registro que hasta entonces solo había conseguido Manuel Fraga.

De la Junta de Galicia a la presidencia del PP

Su etapa al frente del Gobierno gallego terminó en 2022, cuando decidió dar el salto a la política nacional en medio de la crisis interna que atravesaba el Partido Popular y que acabó con la salida de Pablo Casado de la presidencia de la formación.

Feijóo anunció entonces su candidatura para liderar el partido y el 2 de abril de 2022 fue proclamado nuevo presidente del PP con el 98,35% de los votos válidos emitidos por los compromisarios. Semanas después, el 29 de abril, formalizó su dimisión como presidente de la Junta de Galicia para centrarse en su nueva responsabilidad al frente de la formación.

Ya como líder nacional del PP, afrontó las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, en las que su partido consiguió imponerse en buena parte del territorio y pasó a gobernar varias comunidades autónomas que hasta entonces estaban en manos socialistas, como la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Baleares.

Poco después llegaron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El Partido Popular fue la formación más votada, pero los resultados no permitieron a Feijóo reunir los apoyos parlamentarios necesarios para alcanzar la mayoría en el Congreso de los Diputados. Aunque el rey Felipe VI le propuso como candidato a la presidencia del Gobierno, su investidura fue rechazada en septiembre de ese año.

Ahora, Alberto Núñez Feijóo vuelve a concurrir como candidato del Partido Popular a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con el objetivo de llegar por primera vez a la presidencia del Gobierno.