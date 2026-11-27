Podemos recurre a Pablo Iglesias en su cierre de campaña e Irene Montero acusa al PSOE de querer "comerse a su izquierda"

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Podemos ha elegido Madrid para celebrar su mitin de cierre de campaña en unas elecciones que afronta con las encuestas en contra y el riesgo de sufrir una de las mayores caídas de su trayectoria. Los sondeos apuntan a una posible reducción de su representación parlamentaria hasta mínimos históricos e incluso a la posibilidad de quedarse fuera del Congreso. Ante este escenario, la formación morada ha reservado una de sus principales bazas para el último acto electoral, la presencia de su fundador y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha acompañado a la candidata Irene Montero.

La eurodiputada ha aprovechado el acto para cargar contra el PSOE y su estrategia electoral, al que ha acusado de intentar absorber el espacio político a su izquierda sin comprometerse después con medidas concretas. "El objetivo del PSOE en esta campaña es comerse a su izquierda y tener muchos escaños con los votos de la izquierda para no hacer ni una sola política útil. Pedir el voto útil para luego no hacer nada útil", ha denunciado Irene Montero, que ha reivindicado la necesidad de que Podemos vuelva a tener voz en el Congreso.

Pablo Iglesias reivindica a Irene Montero y carga contra el PSOE

La presencia de Pablo Iglesias ha sido una de las principales bazas de Podemos para este último acto de campaña. El exlíder de la formación ha reivindicado la etapa del partido en el Gobierno de coalición y ha defendido que demostraron que se podía gobernar "sin ponerse de rodillas ante el PSOE". También ha ensalzado el papel de Irene Montero e Ione Belarra en el Ejecutivo y ha asegurado que la primera hizo desde el Gobierno "más por el feminismo que el PSOE" en todos estos años.

Iglesias ha apelado especialmente a las mujeres feministas que consideran que el candidato de Frente Amplio, Emilio Delgado, o el presidente Pedro Sánchez pueden defender mejor sus reivindicaciones que Irene Montero. A ellas les ha pedido que recuerden quién se enfrentó incluso al presidente del Gobierno para defender los derechos de las mujeres. En esa línea, ha recordado las dificultades para alcanzar el primer acuerdo de coalición y ha sostenido que el PSOE siempre prefirió pactar con Ciudadanos antes que permitir la entrada de Podemos en el Ejecutivo.

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El exvicepresidente también ha arremetido contra otras fuerzas de izquierda por, a su juicio, asumir que el PSOE representa por sí solo a todo el espacio progresista y evitar las críticas al Gobierno para no favorecer a la derecha. Ha cuestionado que se reclame no hablar de los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán o que se evite denunciar la venta de armas a Israel y la relación de España con la OTAN. Sobre el envío de armamento a Ucrania, ha calificado de "malnacidos" y "malditos hipócritas" a quienes, según ha dicho, utilizan el antifascismo para reivindicar el apoyo a la Alianza Atlántica.

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Buena parte de su discurso también ha girado en torno a la Transición y a la voluntad de Podemos de disputar el poder del Estado. Iglesias ha contrapuesto el nacimiento de su formación a una izquierda que, en su opinión, se conformó con una presencia política limitada y ha recuperado una expresión del filósofo Raúl Sánchez Cedillo para hablar de la "concesión de un estanco". "No hemos venido a por el estanco, hemos venido a por el Estado", ha proclamado. Para terminar, ha pedido votar a Podemos "sin la nariz tapada" y ha reivindicado a quienes, pese a ser una minoría, no renuncian a sus principios.