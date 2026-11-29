Marta Egea 29 NOV 2026 - 06:15h.

Las papeletas enviadas por correo se sumarán al recuento general del 29N una vez finalice la votación en los colegios electorales

Ya se puede solicitar el voto por correo para el 29N: fecha límite para pedirlo y último día para entregarlo en Correos

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MadridEn la próxima convocatoria electoral del 29N, los ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir quiénes ocuparán sus escaños en el Congreso de los Diputados y el Senado. Para ello, no todos tendrán que desplazarse hasta su centro de votación: quienes lo prefieran podrán recurrir al voto por correo, una alternativa que permite hacer llegar la papeleta sin acudir presencialmente a las urnas durante la jornada electoral.

Sin embargo, una vez que los electores depositan sus sobres en una oficina de Correos, comienza un procedimiento que suele generar numerosas dudas. ¿Quién custodia los votos hasta el 29N? ¿Cuándo llegan a los colegios electorales? ¿Se cuentan por separado o se mezclan con los presenciales?

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Cómo funciona el voto por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre

El procedimiento comienza cuando un ciudadano solicita votar por correspondencia a través de una oficina de Correos o mediante su página web, usando los sistemas de identificación electrónica admitidos. Una vez que se acepta dicha solicitud, la Oficina del Censo Electoral comprueba la inscripción del elector y le envía la documentación necesaria para participar en las elecciones. Esta incluye las papeletas del Congreso y el Senado, los sobres oficiales de votación, el certificado de inscripción censal y un sobre dirigido a la mesa electoral correspondiente.

El ciudadano debe seleccionar sus candidaturas, introducir las papeletas en los sobres de votación y colocar estos últimos, junto con el certificado censal, dentro del sobre destinado al envío postal. Para las elecciones generales del 29N, el plazo para solicitar el voto por correo termina el 19 de noviembre de 2026, mientras que los electores podrán remitirlo hasta el 25 de noviembre.

Quién recibe y custodia los votos por correo hasta el día de las elecciones

Una de las principales preocupaciones relacionadas con el voto por correo es conocer qué pasa con los sobres después de que los ciudadanos los entreguen en las oficinas postales. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 73 que Correos debe conservar toda la correspondencia electoral dirigida a las mesas hasta el día de la votación.

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Durante este tiempo, el operador postal es responsable de custodiar los envíos y permanece a la disposición de las juntas electorales para facilitar las comprobaciones necesarias. Este procedimiento incluye distintas medidas destinadas a garantizar la trazabilidad de los envíos y proteger la integridad del proceso electoral.

Esta documentación no se abre durante su custodia postal para conocer las preferencias de los votantes, ya que esa operación corresponde exclusivamente a los miembros de las mesas electorales durante el procedimiento legalmente marcado.

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Cuándo llegan los votos por correo a los colegios electorales

El domingo 29 de noviembre, Correos comenzará a trasladar los sobres electorales a las mesas correspondientes desde las 9:00 horas, coincidiendo con la apertura de los colegios electorales.

Sin embargo, esto no quiere decir que todos los votos deben entregarse a primera hora. El servicio postal continuará trasladando la documentación electoral que puede recibirse durante la jornada, hasta las 20:00 horas. Los sobres que lleguen más tarde de ese límite no podrán introducirse en las urnas y, por tanto, no formarán parte del escrutinio.

Esta regulación permite que las mesas electorales dispongan de los votos remitidos por correspondencia antes de comenzar el recuento, sin interferir en el desarrollo de la votación presencial. La entrega de los sobres no implica que sus papeletas se contabilicen inmediatamente, puesto que deben permanecer pendientes de las comprobaciones que se realizan al finalizar la votación.

En cambio, los votos de los electores inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) se incorporan durante el escrutinio general, que corresponde a las juntas electorales y comienza días después de la votación. Para estas elecciones, este escrutinio comenzará el día 2 de diciembre.

Cómo se introducen estos votos por correo en las urnas y cuándo se cuentan

El momento clave llega a las 20:00 horas, cuando el presidente de la mesa anuncia que la votación está a punto de terminar. Si todavía quedan electores esperando dentro del local o en su acceso, podrán depositar su voto antes de dar por terminada la votación presencial.

Es entonces cuando comienza el procedimiento de incorporación de los votos por correo, regulado por el artículo 88 de la LOREG. El presidente de la mesa abre los sobres exteriores recibidos por correo y comprueba que contienen el certificado de inscripción censal y los sobres oficiales de votación. También ha de verificar que cada elector figura correctamente inscrito en el censo de cada mesa.

Una vez que se han realizado estas comprobaciones, se introducen los sobres de votación, sin abrirlos, en las urnas correspondientes al Congreso y el Senado. Los vocales anotan entonces los nombres de estos electores en la lista numerada de votantes.

Después votan los miembros de la mesa y los interventores que tengan derecho a hacerlo, conforme al procedimiento establecido. Entonces comienza el escrutinio.

En caso de que un voto presente errores o llegue fuera de plazo, el envío no podrá admitirse en las condiciones ordinarias.