Las cinco provincias que integran Castilla-La Mancha eligen 21 diputados y 20 senadores de elección directa

Elecciones generales 2026, en directo

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Las cinco provincias de Castilla-La Mancha eligen 21 diputados al Congreso y 20 senadores de elección directa, distribuidos según la representación asignada a cada provincia. En total son 1.631.694 electores, de los que 42.385 residen en el extranjero.

La provincia de Albacete, que reparte cuatro escaños al Congreso, cuenta con nueve candidaturas. Los principales partidos presentan como cabezas de lista a Amparo Torres Valencoso (PSOE), Francisco Navarro Cebrián (PP), Rubén Herrero de Castro (Vox), Luisa María García Tárraga (Podemos), Isabel Ferrer de la Cruz (Se Acabó la Fiesta), Adrián Moreno Contreras (Frente Obrero), Juan Blanco Castellanos (Frente Amplio), Alberto Martínez Cuartero (Por un Mundo Más Justo) y María de los Llanos Soriano García (Pacma). Para el Senado concurren candidaturas del PP, Vox, Podemos, Senado de Progreso y Por un Mundo Más Justo.

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Toledo es la provincia más poblada y la que más diputados elige

En Ciudad Real, donde se eligen cinco diputados, las principales formaciones están encabezadas por Isabel Rodríguez García (PSOE), María del Carmen Fúnez de Gregorio (PP), Ricardo Chamorro Delmo (Vox), María Isabel Ruiz García (Podemos), Raül Abengózar Galán (Frente Obrero) y Juana Caro Marín (Frente Amplio). En la carrera por el Senado figuran como referentes de sus respectivas candidaturas nombres como Rosa Melchor Quiralte por Senado de Progreso, Rosa María Romero Sánchez por el PP, Jesús Felipe Sánchez Crespo Ruiz del Moral por Vox y Víctor García Escribano Tajuelo por Podemos.

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La circunscripción de Cuenca reparte tres diputados al Congreso. Los cabezas de lista son Luis Carlos Sahuquillo García (PSOE), Raquel Oliver Chico (PP), Ismael Iván Vélez Cipriano (Vox), José María Oviedo Oviedo (Podemos), Rafael García Sáez (Se Acabó la Fiesta), Adrián Tabasco Bonilla (Frente Obrero), Alejandro Fernández Suárez (PCTE), Miguel Ángel Hernández Pedreño (Por un Mundo Más Justo), Pedro José Contreras Racionero (Pacma) y Francisco Javier Martínez Huerta (Frente Amplio). Para el Senado se presentan candidaturas de PP, PSOE-IU-MS bajo la denominación Senado de Progreso, Vox, Podemos y Por un Mundo Más Justo.

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En Guadalajara se eligen tres diputados. Encabezan las listas al Congreso María Jesús Merino Poyo (PSOE), Itziar Asenjo Domínguez (PP), Ángel López Maraver (Vox), Mario Javier Gallego Pareja (Podemos), José Carlos Albares Gallego (Se Acabó la Fiesta), Carlos Calvo Fernández (Frente Obrero), Ernesto Martín Doménech (Frente Amplio), Jorge Miguel Perucha (PCTE), Pedro Alfonso Cabello Albendea (Por un Mundo Más Justo) y Juan Francisco Durán Carralero (Falange Española de las JONS). En las elecciones al Senado concurren, además, candidaturas del PP, Vox, Podemos, Senado de Progreso, PCTE, Falange Española y Por un Mundo Más Justo.

La provincia de Toledo, la más poblada de la comunidad y que elige seis diputados, vuelve a concentrar buena parte de la atención electoral regional. Los cabezas de lista al Congreso son Milagros Tolón Jaime (PSOE), Carlos Velázquez Romo (PP), Manuel Mariscal Zabala (Vox), María Ángeles Castellanos Valverde (Podemos), Antonio Cuñarro Alonso (Se Acabó la Fiesta), Cristina Martínez Ortega (Frente Obrero), José Alejandro Ávila Sánchez (Frente Amplio), Miguel Ángel Alonso García-Largo (PCTE) y José Ramón Jarones Martín-Aragón (Falange Española de las JONS). Las candidaturas al Senado están encabezadas por figuras como José Manuel Tofiño Pérez (Senado de Progreso), Agustín Conde Bajén (PP), Fernando Sánchez Izquierdo Hurtado (Vox), María Ángeles Zarzoso Ajado (Podemos) y Carlos Pantoja Fente (PCTE).

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En 2023, el PP logró 10 de los 21 diputados en juego en Castilla-La Mancha

Las elecciones generales celebradas en julio de 2023 dejaron un mapa político claramente favorable al Partido Popular en Castilla-La Mancha. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo fue la fuerza más votada en la comunidad con 445.991 sufragios, el 38,91 % del total, lo que le permitió obtener 10 diputados, tres más que en los anteriores comicios. El PSOE se situó como segunda fuerza con 391.503 votos y el 34,16 %, logrando ocho escaños, uno menos que en 2019. Vox obtuvo 203.666 votos, equivalentes al 17,77 %, y consiguió tres diputados, dos menos que en la cita anterior. El reparto final de los 21 escaños castellanomanchegos quedó, por tanto, en 10 representantes para el PP, ocho para el PSOE y tres para Vox, confirmando el predominio de ambas formaciones en la representación parlamentaria de la comunidad y manteniendo a Vox como tercera fuerza política en la región.