Con sus cuatro provincias, Galicia, tierra del candidato Alberto Núñez Feijóo, reparte 23 escaños

Elecciones generales 2026, en directo: récord histórico de participación con el dato en el 68,1% a las 18:00h,15 puntos más que en 2023

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Con más de 2,7 millones de electores y repartiendo un total de 23 escaños entre sus cuatro provincias, Galicia se ha movilizado en una nueva cita clave que aguarda con expectación al resultado derivado de las urnas.

Tierra del candidato Alberto Núñez Feijóo y bastión tradicional para el PP, donde su actual líder estuvo 13 años consecutivos al frente de la Xunta, –encabezada ahora y desde 2022 por el también popular Alfonso Rueda tras saltar el orensano a la dirección nacional–, su electorado representa a aproximadamente el 7% del total censado, según datos del Ministerio del Interior.

Los candidatos de Galicia en las elecciones generales del 29 de noviembre

Entre sus provincias, A Coruña y Pontevedra, las más pobladas, concentran 15 de los 23 diputados que reparte Galicia en total.

Concretamente, A Coruña escoge ocho diputados; Pontevedra siete; Lugo y Ourense cuatro cada una.

Con esas cifras, Galicia es la sexta comunidad autónoma con mayor número de diputados, por detrás de Andalucía (60), Cataluña (48), Madrid (38), Comunidad Valenciana (33) y Castilla y León (31). Además, Galicia reparte también 16 senadores.

Respecto a los candidatos de las elecciones generales del 29N para el Congreso, la lista es la siguiente:

A Coruña:

PSdeG-PSOE: Obdulia Taboadela Álvarez

PP: Miguel Ángel Tellado Filgueira.

Vox: Manuel Fuentes Lamas

Frente Amplio-Fronte Ampla: José Luis Piñeiro García (Xosé Lois)

Bloque Nacionalista Galego (BNG): Néstor Rego Candamil

Podemos: Isabel Faraldo Calvo

Se Acabó la Fiesta (SALF): María José García Hidalgo

PCTG: Daniel López García

Frente Obrero: Joel Novoa Arias

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Pontevedra:

PSdeG-PSOE: Abel Fermín Losada Álvarez

PP: Julio García Comesaña

VOX: Álvaro José Díaz-Mella López

Frente Amplio-Fronte Ampla: Gloria Alonso Domínguez

Bloque Nacionalista Galego (BNG): María Carme da Silva Méndez

Podemos: Lucas Meda Herbojo

Se Acabó la Fiesta (SALF): David Díaz Garrido

Frente Obrero: Xose Luis García Pazos

PCTG: Miguel Riaño Roa

Escanos en Branco para deixar Escanos Baleiros (ESCAÑOS EN BLANCO): Joaquín Francisco Pérez Fernández

Lugo:

PSdeG-PSOE: Patricia Otero Rodríguez

PP: Francisco José Conde López

VOX: Jesús Primitivo Rodríguez González

Frente Amplio-Fronte Ampla: Reyes Rodríguez García

Bloque Nacionalista Galego (BNG): Olalla Rodil Fernández

Podemos: Ximena Cheda Tuya

Se Acabó la Fiesta (SALF): María Ferreiro Carreiras

Frente Obrero: Víctor Contreras Céspedes

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Ourense:

PSdeG-PSOE: María del Carmen Rodríguez Dacosta

PP: Ana Belén Vázquez Blanco

VOX: Maria Jesús Morenza Fernández

Frente Amplio-Fronte Ampla: Cristian González Vázquez

Bloque Nacionalista Galego (BNG): Noa Presas Bergantiños

Podemos: Antonio José Naval Calviño

Se Acabó la Fiesta (SALF): Abel Estévez González

PCTG: Brais Coello Vences

Frente Obrero: Laia González Gandia

Por Un Mundo Mais Xusto (MUNDO+JUSTO): Rafael Manuel Fernández Alonso

Los resultados de Madrid en las pasadas elecciones generales del 23 de julio de 2023

En las elecciones generales anteriores, del 23 de julio de 2023, en las que el PP consiguió el mayor número de diputados, con 136 frente a los 122 del PSOE, en Galicia también se impuso una vez más como la primera fuerza.

Concretamente, mejorando incluso sus resultados de los comicios del 10 de noviembre de 2019, se hicieron con 13 diputados de los 23 que repartían las provincias gallegas también entonces. En total, tres más que en 2019, la misma cifra que perdió un PSOE que se quedó a seis escaños de distancia.

Concretamente, los resultados en Galicia en las elecciones generales de ese año fueron:

PP: 13 diputados

PSdeG-PSOE: 7 diputados

SUMAR: 2 diputados

BNG: 1 diputado

El resto de los partidos, entre los que se incluye Vox, no lograron los apoyos suficientes para sumar un diputado.