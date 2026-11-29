Con más de 900.000 electores, el Principado de Asturias reparte un total de siete diputados

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Repartiendo un total de 7 diputados al Congreso, Asturias se ha movilizado en una nueva jornada electoral histórica que centra la expectación en el escrutinio y el resultado de los votos en las urnas.

Con más de 900.000 electores, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad autónoma presidida por el socialista Adrián Barbón ha coincidido con el ganador nacional en 13 de las 16 elecciones generales celebradas desde 1977, sin contar esta última cita electoral, que ha estado marcada por una actualidad política sumamente convulsa, con gran división y polarización en el país.

Los candidatos en Asturias en estas elecciones generales del 29N

Para estas elecciones generales en Asturias, que además en solo seis meses celebra sus comicios autonómicos, lo que tampoco ha pasado desapercibido en el escenario estratégico de los partidos, los candidatos son los siguientes:

PP: Ángela Pumariega, concejala gijonesa y medallista olímpica, renueva la candidatura de los populares, que, no obstante, vuelve a situar a una mujer al frente, relevando a Esther Llamazares.

PSOE: Adriana Lastra, exvicesecretaria general socialista y peso fuerte de la formación, encabeza por sexta vez consecutiva la candidatura del PSOE asturiano. Tras dos años como delegada del Gobierno en el Principado, regresará a la primera línea de la política nacional en el Congreso.

Vox: José María Figaredo es el candidato de los de Santiago Abascal para el Principado, donde repite por tercera vez al frente de la lista. Es diputado en el Congreso desde 2019 y portavoz de Economía de la formación.

Frente Amplio: Juan Antonio González Ponte, hasta ahora director general de Agenda 2030 en el Principado de Asturias.

Podemos: Manuel Antonio Pravia Fernández.

En el resto de formaciones, los candidatos son:

Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA): Irene Jiménez López

Frente Obrero: Juan Sánchez Pérez

Se Acabó La Fiesta (Salf): Luis Álvarez Pérez

Por un Mundo Más Justo: José Ramón Bahamonde Nava

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE): Ástor García Suárez

Partido Unionista Estado de España (PUEDE): José Luis Zapico Martínez

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Los resultados de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en el Principado de Asturias

En las elecciones generales anteriores, celebradas el 23 de julio de 2023, en Asturias se registró una participación del 71,3%; una movilización que superó la cifra de participación nacional, que fue del 70,40%.

En total, según datos del Ministerio del Interior, 594.442 electores depositaron su voto, siendo muy significativo el incremento participativo respecto a los registros de los comicios anteriores, del 10 de noviembre de 2019, que tuvo una participación del 58,11%.

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Del total de votos registrados el 23J, 5.971 fueron en blanco, mientras 6.058 fueron nulos, siendo el 582.413 votos a candidaturas entre un total de 588.384 votos válidos.

Respecto a los resultados en escaños, el PP se alzó con la victoria desbancando al PSOE por un escaño, justo la misma diferencia que tenían en las elecciones de 2019, pero entonces en favor de los socialistas.

Concretamente, el reparto de diputados fue el siguiente:

PP: 3 diputados

PSOE: 2 diputados

Sumar: 1 diputado

Vox: 1 diputado

El resto de formaciones no lograron los votos suficientes para sumar un escaño.

Por municipios, en total el PSOE se impuso en 40 y el PP en 38 pero por el reparto poblacional la victoria se la llevaron los populares.