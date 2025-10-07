Jenifer Moreno 07 OCT 2025 - 14:05h.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha tildado a Greta Thunberg de "alborotadora" y ha asegurado que “tiene un problema a la hora de gestionar la ira”

Greta Thunberg ha respondido a las críticas del presidente de EEUU, Donald Trump, quien la ha tildado de “alborotadora” por haber participado en la Global Sumud Flotilla interceptada por la Armada israelí cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza. Con mucha ironía, la activista sueca ha agradecido al mandatario sus últimos “halagos” y su “preocupación” por su salud mental.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente de EEUU ha tildado a Greta Thunberg de “alborotadora” y se ha mostrado convencido de que “tiene un problema a la hora de gestionar la ira”.

“Creo que debería ver a un médico”, ha manifestado, añadiendo que “ya no habla del medio ambiente, ahora está en estas cosas”.

“Si la ves, es una persona joven y está tan enfadada y tan loca”, ha dicho Trump después de que Israel deportase a la activista a Grecia tras el abordaje en aguas internacionales de la Global Sumud Flotilla, que intentaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La respuesta de Greta Thunberg a Donald Trump

Antes tales declaraciones, Greta Thunberg ha querido responder al presidente y lo ha hecho desde su cuenta de Instagram, donde, con mucha ironía, ha agradecido los “halagos hacia su personalidad” y su “preocupación” por su salud mental”.

La joven sueca se ha dirigido al mandatario indicando en su mensaje que le “agradecería cualquier recomendación que pueda tener para lidiar con estos supuestos ‘problemas de control de la ira’, ya que, a juzgar por tu impresionante trayectoria, parece que tú también los padeces”.

La activista llegó el lunes a Atenas

Greta Thunberg, que no es la primera vez que responde a las críticas de Donald Trump, llegó el lunes a Atenas tras ser deportada en el marco de un proceso de expulsión acometido por Israel, que abordó más de 40 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales para impedir su llegada a Gaza, objetivo de una ofensiva militar desde hace dos años en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Desde Grecia, la joven activista pidió no centrar la atención en los “maltratos y abusos” que habían sufrido bajo custodia israelí sino en el “genocidio que está siendo transmitido en directo”. “Podría hablar largo y tendido sobre esto, pero esa no es la noticia”, zanjó.