Los delincuentes en su huida dejaron un reguero de huellas y objetos que usaron para el robo, como un casco, un chaleco amarillo y varios guantes

Las pistas que han llevado hasta los detenidos por el robo del Louvre: un casco, guantes y 150 muestras de ADN

La noticia de la detención de dos hombres, sospechosos de haber realizado el espectacular robo de joyas en el Museo del Louvre sorprendía este domingo a millones de personas, pendientes del atraco. La fiscal de París, Laure Beccuau, que ha confirmado los arrestos, ha criticado que se hubiera hecho pública la noticia de los arrestos, porque en su opinión "solo puede entorpecer la investigación."

Una semana después del robo de ocho joyas de la Corona de Francia en una operación exprés de apenas siete minutos, dos hombres, sospechosos de haber formado parte del comando, fueron detenidos este domingo 26 de octubre. Los delincuentes rompieron las vitrinas, donde se exhibían las joyas de un valor estimado de 88 millones de euros, y huyeron con el botín a bordo de dos motocicletas.

La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó este domingo “que los investigadores de la Brigada de Intervención procedieron a detenciones en la noche del sábado”. “Uno de los hombres detenidos se disponía a abandonar Francia desde el aeropuerto de Roissy”, según una información que han publicado los periódico galos Le Parisien y de Paris Match. Los sospechosos, conocidos de la Policía por ser ladrones de joyerías, fueron detenidos cuando se disponían a abordar un avión con destino a Argelia y el otro, a Malí, aunque estos detalles no fueron confirmados por la Fiscalía parisina.

Beccuau además reprochó que se hicieran públicos los arrestos, que “solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación del centenar de agentes movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como del conjunto de los delincuentes”, criticó.

Por ahora, la Policía sigue sin encontrar las valiosas piezas con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el pasado domingo tras entrar, a plena luz del día por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.

La huida de los delincuentes: un reguero de huellas y objetos

La Policía sospecha que los dos detenidos forman parte del comando de cuatro hombres que robó las ocho joyas de la Corona de Francia. Su arresto puede prolongarse hasta 96 horas, mientras se realizan las pesquisas e investigaciones correspondientes.

Las pesquisas, encomendadas a la Brigada de Investigación y Prevención y a la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC), ha movilizado a un centenar de investigadores. Han realizado “más de 150 tomas de huellas de ADN , dactilares y otras” en el lugar del robo, según informaba este jueves Laure Beccuau.

Los delincuentes en su huida abandonaron guantes, un casco, dos amoladoras, un soplete, un chaleco amarillo y un walkie-talkie, sobre los que han trabajado los investigadores. Además dejaron caer la corona de la emperatriz Eugenia, que resultó dañada y debe ser restaurada.