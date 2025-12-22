Rocío Martín 22 DIC 2025 - 12:27h.

El número lo tenía la administración 2 de La Pola de Gordón, a diez kilómetros de Villamanín

Lotería de Navidad 2025, en directo: 79.432, el Gordo que vuelve a estar muy repartido entre León y Madrid

LeónLa Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, ha repartido 60 millones del Gordo de Navidad, con 15 series del 79.432 en participaciones de cuatro euros, entre los vecinos de ese municipio.

El número lo tenía la administración 2 de La Pola de Gordón, a diez kilómetros de Villamanín, y según ha explicado a EFE el lotero, Rubén, todo se ha vendido a través de la citada comisión de fiestas.

Otras 117 participaciones se han vendido en La Bañeza

En concreto, se ha vendido en participaciones de cuatro euros, más uno de donativo para la entidad.

"Parece que se han acordado de nosotros", ha festejado el lotero tras los incendios que asolaron la provincia el pasado verano.

Además de esas 15 series, otras 117 se han vendido en La Bañeza, con dos asociaciones de fútbol y una de campaneros, que han repartido 468 millones del Gordo, según han informado a EFE desde la administración número uno de la localidad.

El primer premio de este tradicional sorteo ha salido a las 10:45 horas y ha tocado en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón y 16 en Madrid, en concreto en el distrito de Ciudad Lineal.

El Gordo ha sido el quinto en salir de los grandes premios del sorteo. Se ha dado a conocer en la cuarta tabla, ha sido cantado por Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco.

Cómo cobrar las participaciones

Las participaciones las emiten peñas, empresas, asociaciones o clubes, y se revenden después con fines promocionales, normalmente con un sobrecoste dirigido a financiar la propia organización emisora de las participaciones. En dicha papeleta deberían figurar número de sorteo y fecha, número del décimo, importe total jugado, datos completos de quien organiza la venta (nombre o razón social, NIF y dirección) y, en su caso, el “donativo adicional” cuando existe sobreprecio autorizado.

Si la participación resulta premiada, hay que acudir al emisor de la participación para pedir el importe premiado, ya que Loterías y Apuestas del Estado solo tiene como referencia el décimo oficial.

Una vez cobrado el décimo, el emisor de las participaciones debe repartir el premio entre los portadores de las papeletas.