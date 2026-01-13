La Comisión de Fiestas de Villamanín sigue buscando soluciones tras el frágil acuerdo alcanzado

La Comisión de Fiestas de Villamanín crea una web para garantizar la transparencia en el cobro de las participaciones del Gordo

Compartir







La Comisión de Fiestas de Villamanín ya ha cobrado el premio Gordo de Navidad y busca soluciones para que todos cobren tras el error en sus papeletas. Ahora, han creado una web en la que cada agraciado deberá firmar el acuerdo adoptado para proceder así al pago del premio.

En un comunicado han confirmado que en los próximos días serían los propios agraciados los que verían reflejado esas papeletas que tienen que ir subiendo poco a poco a la plataforma para poder así evitar fraudes en las papeletas por posibles capturas. Se van a habilitar, tanto en Villamanín como en León, dos jornadas presenciales, sobre todo para mayores que no puedan y que no sepan manejar medios digitales.

Los 280 agraciados siguen sin cobrar el premio

La Comisión de Fiestas de Villamanín sigue buscando soluciones tras el frágil acuerdo alcanzado con la mayor parte de los premiados. Casi un mes después del sorteo, los 280 agraciados siguen sin cobrar. Mientras, se ha abierto una plataforma para registrar las 450 papeletas para poder así percibir el premio.

"Ese registro es obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la Asociación. Es imprescindible para verificar la titularidad, evitar duplicidades y fraudes, y poder cerrar el listado de perceptores con seguridad", señala la comisión.

PUEDE INTERESARTE Lío por el Gordo en Villamanín: el Ayuntamiento lanza un comunicado para frenar la guerra

El plazo para registrarse en la página finalizará el 22 de marzo

La inscripción será obligatoria, también para los que no estén de acuerdo con la quita del 10% propuesta en la reunión de finales de diciembre. "Sabemos que esto exige responsabilidad a todos. Precisamente por eso, los profesionales que están desarrollando la Plataforma se comprometen a fijar días presenciales en el pueblo y en León capital para ayudar a registrarse a quien no pueda o no sepa hacerlo por medios digitales. Se anunciarán fechas, lugares y horarios con antelación, y se atenderá con orden y seguridad", destaca la comisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta supondría una reducción inicial de 6.500 euros de los 65.000, sin impuestos, de cada participación. El plazo para registrarse en la página finalizará el 22 de marzo. A partir de esa fecha, ya podrán empezar a cobrar los premios.