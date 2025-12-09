Rocío Martín 09 DIC 2025 - 09:07h.

Uno de los menores permanece en estado muy grave en la UCI pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

La Policía se lleva del piso de la mujer que se tiró con sus hijos desde un décimo en Madrid un móvil, un ordenador y unas anotaciones

MadridIker y Daniel, los gemelos de tres años heridos después de que su madre, una mujer de 48 años, se precipitara junto a ellos desde su piso en la décima planta de un bloque de viviendas en Ciudad Lineal, Madrid, continúan hospitalizados.

Pese a su gravedad, uno de los menores evoluciona favorablemente, mientras que su hermano todavía permanece en estado muy grave en la UCI pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

La mujer gritó sus intenciones momentos antes de precipitarse al vacío

Desde 'Telemadrid' se ha apuntado a que los gemelos habrían cumplido años en los últimos días. "Ayer mismo vinieron los niños a la tienda porque celebraban su cumpleaños", afirma a la cadena de televisión pública madrileña un tendero de la zona.

Varios vecinos de la zona habrían apuntado que la mujer tenía "afectada su salud mental". "Decía que la perseguían, que la espiaban e, incluso, que la estaban grabando con cámaras", recogía Noelia Camacho en 'Informativos Telecinco'.

Sobre los problemas mentales de la mujer, otra vecina del barrio de Ciudad Lineal ha asegurado que “minutos antes de precipitarse por la ventana decía a gritos lo que iba a hacer”. Fuentes policiales han descartado que sea un caso de violencia de género.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 6 de diciembre sobre las 9:00 horas en un edificio de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

A su llegada, Samur Protección-Civil confirmaba la muerte de la mujer, de 48 años y nacionalidad española, y asistía a los dos menores de tres años, que resultaban heridos graves. Policía Nacional se ha encargado de la investigación del suceso, en el que ha intervenido también Policía Municipal de Madrid y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

El Teléfono de la Esperanza

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.