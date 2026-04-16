El suministro de agua por fin se ha reestablecido en Alcalá de Henares devolviendo la normalidad a más de 44 municipios

El gerente de ‘Aguas de Alcalá’, Antonio García del Pino, ha explicado que la red municipal ya funciona con normalidad en algunas zonas

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El suministro de agua en Alcalá de Henares se encuentra ya prácticamente restablecido en la mayor parte de la ciudad, después de los cortes en la localidad debido a una avería en el sistema general de abastecimiento gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), entidad encargada del suministro de agua de la zona.

Tras el intenso trabajo desarrollado en las últimas horas por los servicios técnicos y el operativo coordinado por el Ayuntamiento, el suministro de agua por fin se ha reestablecido, devolviendo la normalidad a más de 44 municipios.

Suministro plenamente operativo

El gerente de ‘Aguas de Alcalá’, Antonio García del Pino, ha explicado que la red municipal funciona con normalidad en todas las zonas situadas en cotas bajas y medias, donde el agua ya llega con regularidad a la acometida general.

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Entre ellas se encuentran Reyes Católicos, Rinconada, Nueva Rinconada, Nuevo Alcalá, Gran Canal (barrio Venecia), Lope de Figueroa, Juan de Austria y El Val, así como las zonas de viviendas unifamiliares en calles como Zaragoza o Cuenca.

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A esta recuperación se suma también todo el casco histórico, Paseo de la Estación, Eras de San Isidro y los polígonos industriales del entorno de Camino de la Esgaravita, donde el suministro ya está plenamente operativo. Además, La Garena se encuentra en fase muy avanzada de normalización, con incidencias puntuales en proceso de resolución.

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Llenado progresivo de la red

Las únicas dificultades se concentran en estos momentos en las zonas más elevadas del municipio. En concreto, persisten problemas en El Ensanche (incluida Avenida de la Alcarria), la zona de San Ignacio de Loyola, calles como Paracuellos o Santos de la Humosa, y especialmente en Espartales Norte y Ciudad 10, donde todavía no ha llegado el agua con normalidad.

Según ha detallado el responsable técnico, estas áreas se sitúan en cotas de hasta 610 metros de altitud, frente a los aproximadamente 580 metros de otras zonas como Nuevo Alcalá, lo que obliga a un llenado progresivo de la red para garantizar la presión adecuada. Este proceso se ve además condicionado por el abastecimiento simultáneo de los polígonos industriales de las carreteras de Daganzo y Ajalvir, cuyos depósitos también se están llenando en paralelo.

En este contexto, García del Pino ha indicado que, si no se producen nuevas incidencias, la previsión es que el suministro quede restablecido en las zonas críticas en un plazo aproximado de tres a cuatro horas, lo que permitiría completar la normalización del servicio en toda la ciudad.

Actuaciones para acabar con las incidencias

La concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz, ha dado algunas indicaciones para recuperar el caudal y ha alertado de que si, tras estas actuaciones, no se recupera con normalidad, desde el Ayuntamiento se aconseja contactar con los servicios de mantenimiento de cada comunidad de propietarios y, en caso de que siguiera habiendo incidencias, con Aguas de Alcalá.

Los trabajos se están desarrollando mediante un proceso técnico controlado, que incluye la expulsión del aire acumulado en las tuberías a través de hidrantes y ventosas, adelantando estas operaciones antes de la llegada del agua y cerrando los puntos de purga conforme la red se va llenando.

Finalmente, el gerente ha subrayado que, pese a la complejidad de la intervención, no se ha registrado ninguna avería durante la recarga de la red, lo que evidencia la correcta ejecución de los trabajos y la experiencia del equipo técnico. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares mantiene activo el seguimiento de la situación y continuará informando a los vecinos hasta la completa recuperación del suministro en toda la ciudad.