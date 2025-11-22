María Casado y Carmen Corazzini encienden la Navidad en Telecinco

María Casado y Carmen Corazzini encienden las luces de Navidad en el plató de Informativos Telecinco

El tierno anuncio de Navidad donde los perros son los protagonistas: "Estas fiestas también son para ellos"

Compartir







Si el pasado 1 de noviembre María Casado asustaba a Carmen Corazzini en pleno directo con motivo de Halloween, ambas presentadoras se han encargado este sábado, 22 de noviembre, de encender juntas la Navidad en Telecinco.

Carmen bromeaba asegurando que "no hemos sido las primeras", a lo que María añadía que "hemos sido las últimas, pero las más guapas también". De este modo, daban paso al encendido de Barcelona, Badalona y Madrid.

Collboni y el alcalde de Belén encienden las luces en Barcelona

Las luces de Navidad en Barcelona ya están iluminando la capital catalana desde las 18:00 horas de este sábado, según ha informado Paula Pérez. El primer edil de la Ciudad Condal, Jaume Collboni, y el alcalde de la localidad palestina de Belén han sido los protagonistas al pulsar el botón del encendido, que alcanza los 126 kilómetros de luces, tras un espectáculo de danza aérea.

Pirotecnia y música han acompañado también tanto a vecinos como a turistas que se han acercado al Paseo de Gracia para disfrutar del evento.

Por otra parte, hasta 40 voces han interpretado la canción navideña compuesta por el artista Irieix y el productor musical Esteban Navarro. Titulada 'Un corazón que late', intenta reflejar la diversidad que existe en la capital de Cataluña.

A unos pocos kilómetros de allí, el alcalde del municipio de Badalona, Xavier García Albiol, presumía de inaugurar, "mal que le pese a algunos que confunden sus deseos con la realidad", el árbol navideño más alto de toda España.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Carlos Sainz y Pablo López, protagonistas del alumbrado en Madrid

Madrid ha iluminado sus calles este sábado para recibir la Navidad después de que el piloto de rallies Carlos Sainz haya presionado el botón que ha encendido las más de 13 millones de bombillas LED, 7.134 cadenetas, 126 cerezos luminosos y trece grandes abetos que pondrán luz y color a la capital española durante estas fechas, hasta el próximo 6 de enero, según indica Candela de Arriba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Acompañado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el cuatro veces ganador del París-Dakar ha presionado el botón de arranque a 46 días de iluminación navideña ante una abarrotada Plaza de Cibeles que ha congregado, según el regidor, a "unas 90.000 personas".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los 21 distritos madrileños se han iluminado justo después de la proyección del 'videomapping' titulado 'La energía de la Navidad'. En colaboración con la compañía Endesa, mezcla las imágenes en 3D con inteligencia artificial para crear texturas hiperrealistas.

El evento alcanzó su momento más especial con la actuación en vivo del artista malagueño Pablo López. Con su voz y tocando el piano frente al público, el compositor ofreció un pequeño repertorio de algunos de sus temas más conocidos.