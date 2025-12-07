Paraísos del mundo donde nunca, o casi nunca, nieva

Los ciudadanos de varios países, algunos de ellos paradisiacos, no conocen la nieve debido a su clima tropical o a su latitud

Desde Vigo hasta el fin del mundo: Lorena ha visitado 62 países y las siete maravillas pero para vivir "me quedo con Galicia"

Compartir







Una gran parte de la población mundial, sobre todo aquella que vive en los países más fríos del planeta, han podido ver alguna vez la nieve. Sin embargo, existen otros territorios, y por consiguiente habitantes, que nunca han contemplado la caída de los copos blancos.

Los sitios próximos al ecuador, que divide la Tierra en ambos hemisferios, tienen temperaturas demasiado elevadas, no como en el pueblo más gélido de España, para que haya nieve. Y en los lugares tropicales tan sólo se encuentra el denominado oro blanco en las zonas de altitud.

PUEDE INTERESARTE Así es el mejor hotel del mundo en 2025: en pleno corazón de Hong Kong y con tecnologías para mejorar el sueño

De este modo, las naciones que se encuentran en los trópicos, o entre 0 y 23,5 grados de latitud, reciben muy poca nieve cerca del nivel del mar, tal y como indica 'I Love Ski'. La razón es que el agua del océano regula la temperatura del aire circundante, evitando que alcance las bajas temperaturas necesarias para la formación de nieve.

Paraísos del mundo donde (casi nunca) nieva

El citado medio recoge unos cuantos países donde jamás, o en muy contadas ocasiones, han visto la nieve. El primero de ellos es Puerto Rico. Esta isla del Caribe, que perteneció a España hasta la guerra hispano-estadounidense de 1898, es un territorio no incorporado de Estados Unidos.

Un lugar paradisiaco para muchos en el que se puede disfrutar de paisajes de montaña con cascadas y de playas de arena fina y blanca, con temperaturas estables de 23 a 28 grados centígrados durante todo el año.

La última nevada natural de la que hay constancia, y fue de forma ligera, ocurrió en las partes más altas de la Cordillera Central, como en Cerro Punta (Jayuya), en marzo de 1970. De manera artificial, ven la nieve sobre sus cabezas en los festejos navideños de un conocido centro comercial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Algunos de los países más cálidos, como Kuwait y Egipto, pueden registrar nevadas inusuales de vez en cuando. El primero de ellos se estrenó en enero de 2016 tras un descenso repentino de las temperaturas, que llegaron a alcanzar los tres grados bajo cero. Cabe resalta que la temperatura media anual es de 26,4 grados centígrados.

En cuanto a Egipto, la nevada del año 2013 fue la primera en más de un siglo que cayó en su capital, El Cairo. Más recientemente, en enero de 2022, nevó en la zona del Monte Sinaí y Alejandría.

En el desierto del Sáhara, la nieve es un evento inusual que se ha registrado pocas veces en los últimos años, aunque la más reciente fue a principios de este 2025. Los copos cubrieron de blanco las dunas en la localidad argelina de Aïn Séfra, conocida como la 'puerta del Sáhara'.

Otro país donde prácticamente apenas conocen la nieve es Venezuela, excepto en las cumbres más altas de la Sierra Nevada en Mérida, como el Pico Espejo, cuya elevación asciende a los 4.765 metros sobre el nivel del mar.

Vanuatu, un archipiélago en el Pacífico sur, no conoce la nieve debido a su clima tropical y su ubicación próxima al ecuador. Con temperaturas promedio de entre 24 y 30 grados todo el año, islas como Efate y Espiritu Santo sólo experimentan lluvias tropicales. Se trata de una joya natural ideal para quienes buscan playas paradisiacas y volcanes activos.

Maldivas, en el océano Índico, carece de nieve debido a su clima tropical cálido y su geografía de atolones bajos, con una altitud máxima de 2,4 metros. Las temperaturas oscilan entre 25 y 31 grados centígrados y la precipitación anual es de 1.900 milímetros, sobre todo en la temporada de monzones, es decir, de mayo a octubre.

Tuvalu, otra nación insular en el Pacífico, es uno de los países más planos del mundo, con una altitud máxima de 4,5 metros. Su clima tropical y sus temperaturas de 26 a 31 grados hacen imposible la nieve. De hecho, las nueve islas de coral, como Funafuti, añade 'Puros Viajes RD', enfrentan más riesgo de inundaciones que de un manto blanco. Se trata de un destino remoto para los amantes de la vida marina y la tranquilidad.