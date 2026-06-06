El pontífice ha afirmado ante los periodistas que estaba muy contento de visitar España

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice sale del aeropuerto con los reyes camino al Palacio Real

Compartir







El papa León XIV llega a Madrid y los primeros fieles tienen la oportunidad de ver al pontífice durante sus primeros minutos en la capital. El santísimo padre se ha acercado a saludar a las familias y a los niños que han esperado con gran emoción y felicidad a su llegada.

Todos los fieles y católicos del país se han acercado para ser testigos de un gran acontecimiento: la visita del papa León XIV a España, un lugar con el que comparte una gran conexión. El pontífice ha afirmado a los periodistas que estaba "muy contento" de visitar España, un país que ha visitado en más de 20 ocasiones durante las últimas décadas.

"Es una visita apostólica para encontrar a los fieles, celebrar la fe", ha dicho ante los medios

León XIV, usando un perfecto español, ha asegurado que la Iglesia "tiene un mensaje para todos": "Es una visita apostólica para encontrar a los fieles, celebrar la fe, anunciar el mensaje de Jesucristo y saludar a toda la sociedad, porque la Iglesia tiene un mensaje para todos". El Papa ha confesado ante los medios que hacía "un buen tiempo" desde que un obispo de Roma no visitaba nuestro país. El último que lo hizo fue Benedicto XVI en 2011 para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) celebrada en Madrid.

"Espero que todos tengan un buen viaje, es una oportunidad para descubrir el entusiasmo de mucho católicos", ha señalado poco antes de destacar la emoción de los jóvenes que participarán en la visita y de quienes ha recalcado su "alegría de la fe". Tras ser preguntado por el fútbol, para saber si es aficionado del Real Madrid o del Barcelona, el papa León XIV ha sido prudente pero ha dejado su pasión por uno de ellos: "Como Papa estoy a favor de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid".

PUEDE INTERESARTE Por la mañana fe y por la tarde ron: de las misas con el papa León XIV a los conciertos de Bad Bunny en Madrid

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su avión ha llegado con 20 minutos de antelación

El avión del papa León XIV ha llegado al aeropuerto de Barajas con 20 minutos de antelación. El pontífice ha sido recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia, que va vestida de blanco tal y como lo dice el protocolo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Poco después, el pontífice ha sido recibido por los miembros de la nunciatura pero también ha sido recibido por miembros del Gobierno como el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños: el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez -Almeida y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Esta visita histórica ya ha contado con detalles únicos como, por ejemplo, una banda sonora especialmente diseñada para su aterrizaje y despegue.