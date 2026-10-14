Agencia EFE Redacción Cataluña 14 OCT 2026 - 14:44h.

Será la primera vez en la historia de este país que un colegio es juzgado por su inacción ante situaciones de acoso escolar y violencia de adulto a menor con la víctima muerta por suicidio

El mensaje de la madre de Kira López contra la "indiferencia" y la "inacción" frente a la violencia y el acoso escolar: "La niña de la foto está muerta y es mi hija"

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La demanda presentada por la congregación Hijos de la Sagrada Familia, titular de los colegios Pare Manyanet de Barcelona, contra las familias de dos exalumnos fallecidos por suicidio y contra la asociación Trencats ha reavivado el caso de Kira López. La institución reclama 70.000 euros por una presunta vulneración de su honor a los padres de Kira, que se suicidó con 15 años en 2021, y a la familia de Òscar, exalumno del centro de Les Corts que se quitó la vida en 2019. Precisamente, la madre de Kira ha publicado un mensaje en redes sociales en el que relaciona esta demanda contra ellos con los casos de pederastia entre miembros de la congregación .

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Decisión "poco cristiana"

Según la demanda, avanzada por 3Cat y consultada por EFE, las familias han expresado públicamente su convicción de que la institución no protegió adecuadamente a sus hijos. En el caso de Kira, sus padres llevan años denunciando que el colegio no actuó de forma eficaz ante el acoso escolar que sufría la menor. Por su parte, la familia de Òscar sospecha que su hijo pudo haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un profesor del centro donde estudió.

La abogada especializada en protección de la infancia Noelia Rebón, que representa a las familias demandadas y a la asociación Trencats, ha calificado la acción judicial de “sinsentido” y de decisión “poco cristiana”. Según señaló a EFE, “si su reputación está en tela de juicio, no es por estas familias, sino por las investigaciones que tienen en curso”.

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Entre esas investigaciones figura el caso del exrector del Pare Manyanet de Sant Andreu, Joaquim Calvet, condenado en 2023 por posesión de más de 35.000 archivos de pornografía infantil hallados en un ordenador corporativo del colegio.

María José López, madre de Kira López: "Estas represalias tienen un porqué"

Tras conocerse la demanda, la madre de Kira, María José López, vinculó la acción judicial con el proceso que afrontará el centro educativo por la muerte de su hija. “Soy la madre de Kira López y estas represalias tienen un porqué. En enero el Manyanet será juzgado por su responsabilidad civil en el caso de mi hija. Será la primera vez en la historia de este país que un colegio es juzgado por su inacción ante situaciones de acoso escolar y violencia de adulto a menor con la víctima muerta por suicidio. Esta sentencia será un antes y un después para casos como el de Kira”.

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La madre de la adolescente también recordó otros procedimientos y condenas relacionados con la congregación. “No olvidemos que el Manyanet, además, ya ha sido condenado en firme como responsable de los abusos sexuales de uno de sus miembros, que tienen a un pedófilo condenado viviendo en las instalaciones del Manyanet Les Corts, que este pedófilo condenado ahora está pendiente de sentencia por presuntos abusos a un menor y que otro miembro de la congregación Hijos de la Sagrada Familia está pendiente de juicio, acusado de acoso al informático que denunció al pedófilo y de obstrucción a la justicia, por no hablar de todas las denuncias por abusos sexuales en sus colegios, que no verán sentencia porque han prescrito, pero que existieron”.

En su mensaje, María José López sostiene que la demanda presentada contra las familias contribuye a mostrar una realidad que, a su juicio, trasciende el litigio por el derecho al honor. “Esta demanda consigue quitarles la careta y que todo el mundo vea cómo una institución que debe cuidar la integridad física y moral de los menores a su cargo está más preocupada por su supuesto ‘prestigio’”.