Redacción Andalucía 20 JUN 2026 - 12:10h.

El hombre de 50 años apuñaló presuntamente a su hija, de 20, tras una discusión, y después se quitó la vida

El dolor del pueblo de Gerena tras la muerte de una joven que habría sido asesinada por su padre: "Ha sido algo inesperado y muy duro"

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SevillaGerena (Sevilla) continúa en shock y viviendo ya tres días de luto mientras se van conociendo más detalles del presunto autor del crimen. Se habría ahorcado tras matar a su hija a puñaladas.

Eso último detalla 'Diario de Sevilla' de fuentes de la investigación. Los hechos ocurrieron antes de las 14:30 horas, cuando emergencias recibió el aviso del hallazgo de los dos cadáveres. La joven acababa de volver de la universidad en Jaén.

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Las muertes se produjeron en un domicilio de la Avenida de la Estación y fue la propia madre de la primera víctima quien se encontró ambos cuerpos heridos e inconscientes, según lo que trasladaron al 112 en la llamada inicial.

A su llegada a la vivienda, la Guardia Civil confirmó los fallecimientos. El hombre se llamaba Félix y tenía 50 años. Su hija Ángela tan solo 20. La mujer del matrimonio, Rosa, es profesora en un colegio, que emitió un comunicado.

Un presunto apuñalamiento y el suicidio después

Fuentes de la investigación señalaron que todo apunta a que padre e hija tuvieron una discusión previa al presunto asesinato. Según detalla el mismo 'Diario de Sevilla', después el progenitor la habría apuñalado con un cuchillo.

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Tras ello, el hombre habría intentado clavarse la misma arma blanca para morir igual, pero sin éxito. Entonces, optó por coger una cuerda de la que se habría colgado finalmente. Todo sucedió este viernes 19 de junio.

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Sin denuncias por violencia de género o familiar ni otro hecho que pueda vincular el crimen con la violencia vicaria, los investigadores de la Guardia Civil descartan ambas hipótesis.

Mientras siguen tratando de aclarar los motivos por los que Félix acabó con la vida de su hija, algunos vecinos han relatado al citado medio local que no trabajaba actualmente y se dedicaba al hogar.

Además, estaría en tratamiento médico por una enfermedad mental, circunstancia pendiente todavía de confirmación por parte de quienes llevan el caso. "Parecía como si tuviera una depresión", concretó un conocido al periódico sevillano.

"Algo inesperado y muy duro" para Gerena

La alcaldesa del municipio de Gerena, María Tenorio, atendió a los medios de comunicación tras conocerse lo ocurrido en el pueblo ubicado en la Sierra Norte de Sevilla.

"Os pido comprensión, desde aquí quiero trasladar, junto con parte de los concejales, el pésame a la familia y la solidaridad ante un suceso que ha conmocionado a todo el pueblo porque ha sido algo inesperado y muy duro", admitió.

De hecho, quedaron suspendidas también todas las actividades que había programadas para estos días en señal de luto y respeto.