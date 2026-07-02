Dudas sobre la autenticidad de los mensajes de rescate de Nancy Guthrie, incluido el de su muerte

Los investigadores tienen dudas sobre la autenticidad de las diferentes notas y correos electrónicos recibidos de los supuestos secuestradores

La misteriosa nota de rescate sobre el secuestro de la madre de Savannah Guthrie: "No me están tomando en serio"

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La investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la conocida presentadora estadounidense Savannah Guthrie, ocurrida el pasado 1 de febrero en Arizona, trata de esclarecer las dudas sobre la autenticidad de los mensajes enviados a medios de comunicación y a su familia en estos cinco meses. Son notas y correos electrónicos que afirmaban provenir de los secuestradores, pero los investigadores mantienen criterios distintos sobre cuáles podrían ser legítimos y cuáles serían falsos, especialmente aquellos que aseguraban que la secuestrada habría muerto de forma accidental.

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La segunda nota informa de su fallecimiento

Según informaciones de CNN en Español citando a responsables de la oficina del FBI en Phoenix, algunas de las notas han sido consideradas intentos de extorsión sin legitimidad, mientras que otras exigencias de rescate podrían ser potencialmente legítimas y siguen siendo investigadas como tales.

Esta postura contrasta con la información publicada por Newsweek, donde un funcionario federal declaró que “no se cree que ninguna de las notas de rescate sea auténtica”.

Las comunicaciones comenzaron el 2 de febrero, cuando se envió una primera nota a dos cadenas locales de Tucson y a TMZ. Exigía millones de dólares en Bitcoin y contenía detalles específicos sobre la casa de Guthrie, como “una luz rota en el porche trasero y un Apple Watch con una correa blanca encontrado en el suelo del dormitorio”, según recoge el semanal informativo.

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El 6 de febrero llegó una segunda nota, dirigida a los mismos medios, que indicaba que Guthrie había fallecido poco después del secuestro y expresaba pesar por su muerte, sin solicitar pagos adicionales. Tras recibirla, la familia publicó un mensaje en Instagram en el que Savannah Guthrie afirmó: “Recibimos su mensaje, y entendemos”.

Además de estas dos notas iniciales, TMZ recibió más de una docena de correos electrónicos de un remitente que aseguraba conocer la identidad de los secuestradores y exigía pagos en criptomonedas a cambio de información. El medio informó que el remitente decía tener antecedentes por robo y que temía revelar datos. El 26 de junio, TMZ recibió otro mensaje del mismo remitente, que afirmaba poseer un teléfono con fotos, nombres y direcciones de dos supuestos responsables, así como un vídeo del “día que probablemente fue el último” de Guthrie, algo que el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, calificó como falso.

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Comunicaciones fraudulentas para el FBI

El FBI ha concluido que las dos notas enviadas en febrero y el mensaje más reciente recibido por TMZ son comunicaciones fraudulentas. Para verificar la autenticidad de la primera nota, los agentes depositaron una pequeña cantidad de criptomoneda en la cuenta indicada, pero el dinero nunca se movió.

Sin embargo, la oficina del FBI en Phoenix mantiene públicamente que algunas exigencias podrían ser legítimas y continúan bajo investigación. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima insiste en que “cada pista y cada indicio se toma en serio” y que sus detectives trabajan en coordinación con el FBI.

Según CNN en español, el análisis forense del ADN y las pruebas de vídeo sigue en curso, y cualquier avance significativo será comunicado, según la portavoz Angélica Carrillo.

Nancy Guthrie, de 84 años, es madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa “Today” de NBC. La mujer fue vista por última vez el sábado 31 de enero en su vivienda al norte de Tucson, Arizona, después de cenar con su hija mayor. La familia informó de su desaparición un día después cuando no acudió a la iglesia.

Las autoridades creen que la mujer fue secuestrada, tras haberse hallado restos de su sangre cerca de la entrada de su casa. Posteriormente, el FBI difundió vídeos de vigilancia en los que se veía a un hombre enmascarado en el porche de la residencia esa misma noche.

La familia ofreció un millón de dólares (unos 878.300 euros) de recompensa por información que ayudara a encontrar a la mujer, y advirtió que sufría problemas de salud, mientras que el FBI prometió 100.000 dólares por pistas que ayudasen a dar con su paradero o a la captura de los responsables de su desaparición.