César, el hombre que mató con una pesa a sus padres en Madrid, llamó a Emergencias y avisó del crimen a los policías que le atendieron

La confesión de César, el hombre que mató a sus padres en Madrid, a los policías mientras golpeaba los cuerpos con una mancuerna: "Soy un asesino"

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MadridEl distrito madrileño de Latina continúa conmocionado y consternado tras el asesinato de un matrimonio a manos de su hijo César, un ingeniero forestal de 36 años que mataba a sus propios padres con una pesa de gimnasio en el domicilio familiar. El crimen ocurría en la madrugada de este lunes 5 de octubre cuando el servicio de Emergencias recibía varias llamadas alertando del suceso.

Entre todas las llamadas que recibió la sala 091 de la Policía Nacional, estremeció una registrada a las 04:00 horas de la mañana. En ella se podía escuchar al propio César insultando a los policías que descolgaron el teléfono. En un estado realmente alterado y violento, este hombre de 36 años ordenó a los agentes que fuesen hasta su domicilio. "De fondo se oye a una mujer que pide socorro. Los agentes se ponen en marcha ante la situación dramática que se vive al otro lado del teléfono", destacan desde 'El País'.

La llamada a Emergencias

Goday es un “paciente psiquiátrico”, según han confirmado a la web de 'Informativos Telecinco' fuentes de la Policía Nacional. Fue él mismo quien llamó a la sala del 091. En un principio se pensó que la llamada la había hecho el padre, pero los agentes han confirmado que fue el propio arrestado.

Durante el aviso se escuchaban voces que gritaban “me van a matar”, que sí pueden corresponder a las víctimas. Además, la sala del 091 de la Policía Nacional también recibió varias denuncias por parte de los vecinos del bloque en el que avisaban de los ruidos y los golpes que se escuchaban en la vivienda.

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El historial delictivo de César: un atrincheramiento en 2024 y su paso por prisión

César contaba con un historial policial en el que había protagonizado un atrincheramiento en Fregenal de la Sierra, en Badajoz. En 2024 se paseó por las calles de este municipio extremeño con un cuchillo jamonero amenazando a la Guardia Civil hasta que se atrincheró en casa de sus padres. Tras horas de negociación, César salió del domicilio de sus padres y fue detenido. Dos años después, este ingeniero forestal de 36 años mataba a sus propios padres con una pesa de gimnasio en el domicilio del distrito madrileño de Latina en el que todos convivían.

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A su llegada, los agentes de la Policía Nacional encontraron a este hombre golpeando la cabeza de sus padres con la mancuerna en un gran estado de violencia y agitación. "Soy un asesino cojonudo, he matado a mis padres", con estas palabras César recibió a los policías que, tras un gran forcejeo y tras dispararle con una pistola táser, consiguieron detenerle, según ha podido conocer el medio de comunicación 'El Mundo'.

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Cumplió nueve meses en prisión

Finalmente, la intervención de los negociadores y la mediación de sus padres lograron que el investigado se entregara voluntariamente. Tras su arresto en 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra decretó su ingreso en prisión provisional.

Tras cumplir nueve meses en prisión, la jueza le otorgó el 3 de junio de 2025 la libertad provisional con medidas cautelares como comparecer cada 15 días en el juzgado. El tribunal valoró los informes de estabilización psicológica, la ausencia de antecedentes penales previos, su arraigo laboral en Madrid y su evolución favorable en un taller de conductas adictivas.

Un ingeniero forestal con experiencia en el sector energético

César Goday es ingeniero forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialidad en Industrias Forestales. Tal y como describe en su perfil de Linkedin, sus trabajos se han centrado en la industria forestal, los incendios y las energías renovables.

En su perfil presume de haber trabajado en República Checa y Austria, así como de disponer de un nivel de inglés equivalente al B2-C1, y de A2-B1 en alemán. Según su descripción laboral, ha trabajado en empresas como TRAGSA y ORTHEM como ingeniero forestal.

Algunos de sus trabajos también han estado vinculados con el sector energético. “Cuento con experiencia como operador de mercado eléctrico y de centro de control en Gnera Energía y en Wind to Market S.A”, se puede leer en su biografía de Linkedin.