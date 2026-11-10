Las mujeres investigadas publicaron reiteradamente fotografías de la víctima con insultos y comentarios humillantes sobre su condición física

Un conductor de furgoneta, arrollado por un tren mientras cruzaba un paso a nivel en San Martín del Rey Aurelio

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La Guardia Civil investiga en Melilla a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de ciberacoso contra una persona con discapacidad residente en Valencia, a la que habrían acosado a través de la red social TikTok mediante la publicación reiterada de fotografías acompañadas de insultos y comentarios despectivos sobre su condición física.

Según ha informado este lunes un portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, la actuación se enmarca en las labores de prevención y persecución de la ciberdelincuencia que desarrolla el Instituto Armado. Además, el portavoz ha señalado que la colaboración entre los equipos de la Guardia Civil de Melilla y Valencia ha sido clave para localizar e identificar a ambas mujeres.

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A raíz de una denuncia presentada por la víctima en Valencia se inició la investigación y los agentes comprobaron que ambas mujeres habían difundido de manera reiterada imágenes de la persona afectada en TikTok, acompañándolas de mensajes ofensivos y comentarios humillantes relacionados con su condición física. El equipo de la Guardia Civil de Valencia es quien se está encargando de la investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Qué es el ciberacoso

Ante este nuevo caso de ciberstalking o ciberacoso, la Guardia Civil ha recordado que este consiste en el acecho, persecución y hostigamiento reiterado de una persona mediante canales digitales, como redes sociales, aplicaciones de mensajería o correo electrónico. Se trata de una conducta que puede afectar gravemente a la tranquilidad y la seguridad de las víctimas.

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Algunas de las recomendaciones difundidas por la Dirección General de la Guardia Civil para prevenir este tipo de delitos y conocer las posibilidades de actuación si se observa una situación de acoso en Internet son solicitar ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando se sufra un hostigamiento continuado, así como conservar todas las pruebas disponibles.

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Para ello, recomienda no eliminar mensajes, comentarios, fotografías o vídeos utilizados para acosar a la víctima y guardar capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario y fechas, ya que pueden resultar fundamentales para la investigación.

También aconseja bloquear y denunciar los perfiles responsables a través de las herramientas habilitadas por las propias plataformas digitales, además de configurar adecuadamente las opciones de privacidad para limitar el acceso de terceros a fotografías y datos personales.

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Por último, el Instituto Armado recomienda denunciar cuanto antes cualquier situación de riesgo o sospecha de delito cometido a través de Internet. Las denuncias pueden presentarse presencialmente en cualquier puesto de la Guardia Civil o mediante los teléfonos oficiales de asistencia, el 062 y el 112.