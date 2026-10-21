Paz Serrano 21 OCT 2026 - 16:35h.

Ciudadanos de varias nacionalidades y jóvenes de otras localidades trabajan como voluntarios para limpiar las calles de Valencia y Alicante afectadas por la DANA

Los destrozos en Oliva por la DANA Adam, a vista de dron

Compartir







Localidades como Paiporta, en Valencia, trata de recuperar la normalidad tras los destrozos dejado por la reciente DANA que ha castigado el sur de la comunidad, En la calle se nota que queda mucho trabajo por hacer sobre todo en comercios y viviendas. Por eso, decenas de voluntarios se han desplazado hasta la zona para colaborar en las tareas de limpieza y retirada de barro.

"La gente de fuera está ayudando mucho"

En Paiporta, uno de los municipios afectados, las muestras de solidaridad se repiten a cada paso. Entre quienes colaboran está Adam, que no dudó en ponerse las botas y los guantes para sumarse a las labores de limpieza. Con la ropa cubierta de barro, explica que "a todos nos puede pasar esto y hay que arrimar el hombro y ayudarnos. Creo que es lo que debemos hacer".

A su lado trabaja también Ralph. Llegado desde Alemania y sin hablar español, participa en la limpieza de las calles afectadas. En inglés, asegura que ha venido simplemente para ayudar.

La misma motivación comparte Rubén, ciudadano francés residente en la zona. Sin dejar de retirar barro, resume así su compromiso: "Soy francés, pero vivo aquí. Hemos venido a dar la mano, ayudar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Muchos de los voluntarios proceden de algunas de las localidades más castigadas por la DANA de 2024. Así lo destacan varios jóvenes que trabajan sin descanso para retirar el lodo acumulado. "La gente de fuera está ayudando mucho", señalan. Otro de ellos explica que "desde que me enteré, vine a ayudar", mientras recuerda que llevan tiempo "sacando agua de un garaje".

Los vecinos insisten en que toda ayuda es necesaria. "No sobran manos", repiten quienes agradecen la llegada de personas desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana para colaborar en las tareas de limpieza.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, comienza a ver señales de recuperación. "Creo que en estas cosas se nota la solidaridad de las personas, de las empresas. Estamos organizados, estamos ordenados y poquito a poco vemos que las cosas van saliendo", afirma.