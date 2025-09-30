Miguel Frigenti analiza el paso de Adara Molinero por ‘Supervivientes All Stars’: “Es como un bucle”

Rocío Belén Paleari 30 SEP 2025 - 13:44h.

El colaborador del programa más extremo de toda la televisión realizó un análisis sobre cómo lo está haciendo la reina de los realities en Honduras

Además, ¿"Adarismo" o "Mirismo"? Los fans que más se entregan a sus concursantes favoritas, según los colaboradores

Compartir







En los pasillos de Mediaset nos encontramos con Miguel Frigenti y el colaborador, siempre dispuesto a poner lupa en los realities de Telecinco, no se mordió la lengua a la hora de analizar el concurso que está dando Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars'.

La concursante ha logrado convertirse en una de las grandes protagonistas de esta edición: desde el acercamiento con Fani Carbajo hasta los rifirrafes con Sonia Monroy, Adara se ha mantenido en boca de todos los seguidores del programa.

¡Dale play al vídeo para conocer el análisis del colaborador!

Victimización vs. estrategia

Al momento de comenzar el análisis, Frigenti fue claro: “La veo repitiendo el mismo concurso en bucle. Es como un bucle atemporal que ella repite en una isla, en una casa…”. Con estas palabras, el periodista resumió lo que, a su juicio, define la estrategia de Molinero en televisión.

La convivencia no está siendo fácil para ninguno. La reciente expulsión definitiva de Fani Carbajo, en un momento cargado de lágrimas y emociones, dejó claro que la competencia es feroz y que cada decisión del público puede cambiar por completo el curso del programa.

El colaborador también señaló que Adara tiende a apoyarse en un adversario para reforzar su narrativa dentro del reality. “Ella necesita un chivo expiatorio para poder victimizarse en cada reality y este año le ha tocado a Miri”, comentó. Esa dinámica, según Frigenti, se estaría repitiendo con fuerza en la edición especial de 'All Stars', donde las alianzas y enfrentamientos marcan el ritmo de la convivencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lo cierto es que Molinero sigue demostrando por qué se ha convertido en una habitual de este tipo de formatos. Su capacidad para generar debate, polémica y fidelidad en sus seguidores la mantiene a flote en una edición repleta de veteranos con experiencia en supervivencia televisiva.

Frigenti no tiene dudas: Adara repite patrones, pero precisamente eso la convierte en una concursante imprescindible para el reality. Y, a la vista de los acontecimientos, parece que en 'Supervivientes All Stars' todavía queda mucha trama por escribir con ella como protagonista. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis completo!

Elena Rodríguez valora las posibilidades de su hija Adara Molinero en ‘Supervivientes All Stars’: "Lo va a seguir pasando mal"

La exconcursante se sincera sobre la situación de su hija en el reality y nos cuenta cómo ve su futuro. Elena no se guardó nada al hacer el análisis sobre cómo ve la aventura de su hija en Honduras. "Sé que lo va a seguir pasando mal", se sinceró, consciente de la dificultad que supone para Adara mantenerse en Honduras tras la marcha de su madre. ¡Dale play al vídeo para escuchar la entrevista completa!