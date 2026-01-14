Sandra Barneda se sincera con Almudena y le confiesa qué frase suya le dejó marcada durante el rodaje de la edición

El último reencuentro que pone el broche final a 'La isla de las tentaciones 9' es el de Almudena y Darío. Nada más entrar en el lugar, Sandra Barneda le hace entrega de la tablet con la que no hizo muy buenas migas la andaluza durante su experiencia en República Dominicana y que ahora le muestra los momentos más duros vividos al otro lado del océano: desde su doloroso encuentro en el espejo hasta sus lágrimas en la hoguera final.

Visiblemente afectada tras revivir su paso por el programa, Almudena se levanta para devolverle el dispositivo a la presentadora. "¿Qué es lo primero que piensas?", es la pregunta que le lanza la presentadora. "En todo el daño que esa Almudena ha pasado porque yo no me esperaba eso. Yo iba con otra mentalidad, iba a demostrar estos 11 años que llevo con esa persona y es como que me han dado por todos lados", responde la andaluza.

Recordemos que la pareja de Darío mantuvo una dura conversación con Sandra Barneda en su primera hoguera, donde aseguró que ponía la mano en el fuego por él. Sin embargo, a la presentadora se le quedó marcado en la memoria otra frase que Almudena le dijo al aventurarse en esta prueba de amor.

Sandra Barneda, marcada por una frase que dijo Almudena

Conversando sobre el paso de Almudena por República Dominicana, Sandra Barneda le hace una confesión a Almudena: "Una de las frases que más me quedó marcada, que me dijiste en una hoguera, es 'Yo he venido a demostrarle a España que se puede confiar en el amor'".

"Yo iba allí a eso, a confiar en el amor. Si te das cuenta en todo momento creo, aunque vea y me duelan cosas", señala la andaluza. Algo que demostró al ver las primeras imágenes de Darío con Cristina.

"Desde el primer momento hay cosas que me duelen, nada más con dar cariño. A mí no me hace falta un beso, no me hace falta un debajo de las sábanas", confiesa. Y es que lo peor para Almudena fue "conocer a ese Darío" porque, aunque entiende que fue allí donde se dio cuenta de que no estaba enamorado de ella, la andaluza tiene el sentimiento de haber ido engañada: "Siento que siempre ha estado ese Darío y allí floreció". "Con 11 años juntos, no me merecía ni la mitad de lo que me pasó", apunta Almudena.

Y, aunque su pareja le insistió que no iba a caer en la tentación durante el primer día en el programa cuando, mirándole a los ojos, le afirmó al verla rota que era imposible conquistarle, Darío finalmente besó a su tentadora Cristina. Razón por la cual decidió avanzar con Borja: "Si Darío no hubiese caído, yo no hubiese tenido ojos para nadie más. Simplemente vi que mi relación no tenía arreglo".