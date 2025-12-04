telecinco.es 04 DIC 2025 - 11:53h.

"¿Preparado para entrar en el infierno?", la pregunta de Helena a Barranco antes de que el tentador entrase a su habitación

La primera alarma de esta semana suena con Juanpi y Mara, ¡y no fue la única vez que la pareja puso la manzana Envy bien roja!

La alarma de la tentación de manzanas Envy sigue sonando en la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’. Aunque pueda parecer que todos los límites han sido traspasados ya, y a pesar de que algunos concursantes estén asustados por el camino que toman sus relaciones, la realidad es que la manzana Envy sigue poniéndose muy roja.

Esta semana, ‘La Isla de las Tentaciones’ nos ha dejado con imágenes como la de Mayeli y Álvaro anunciando que van a ser padres y abandonando la isla por separado, o con la tensión entre Almudena y Claudia después de que Gerard se fijase en la pareja de Darío.

Además, el lunes tuvo lugar la hoguera de los chicos, en la que Rodri perdió los papeles al descubrir la infidelidad de Helena. Y es que, Barranco y Helena continúan disfrutando la experiencia al máximo. De hecho, en el programa del lunes, fue una de las parejas culpables de que sonase la alarma de la tentación de manzanas Envy (que despertó a Rodri en ‘Villa Montaña’).

La temperatura no paró de subir en la habitación de Helena cuando invitó a dormir a su tentador preguntándole: "¿Preparado para entrar en el infierno?". El soltero, que respondió un rotundo sí, se desnudó para darse una ducha mientras ella le miraba. Después, fueron directos a la cama y dieron rienda suelta a su pasión con unos fogosos besos por todo el cuerpo.

Por otro lado, en ‘Villa Montaña’, Juanpi y Mara tampoco pudieron frenar sus ganas. La pareja traspasó todos los límites en una siesta que fue mucho más movida de lo normal. El gaditano, que confiesa “estar haciendo mucho cardio”, se dejó llevar haciendo sonar la alarma de la tentación de manzanas Envy en ‘Villa Playa’. ¡Y esta no fue la única vez! Después de la fiesta venía la segunda parte que volvieron a disfrutar bajo las sábanas.

En ‘Villa Playa’ sonó una alarma más en el programa del lunes, esta vez por un juego que puso a prueba a Darío con su tentadora Cristina, con la que parece tener más complicidad conforme pasan los días en ‘Villa Montaña’.

Después de la complicada hoguera que vivieron los chicos, llegó el turno de ellas. En el programa del martes pudimos ver cómo las chicas se enfrentaban a las escenas más duras (todas menos Claudia, a la que no mostraron imágenes).

Ni Sandra ni sus compañeras daban crédito a lo que veían en la tablet. Las escenas de sexo entre Juanpi y Mara desataron en Sandra un sentimiento de asco acompañado de un “no tiene sentimientos” y un “no puede ser, esto no es real”.

Almudena también vivió momentos de angustia en esta tercera hoguera. "Mi corazón dice que confíe en él, llevo 11 años con una persona a la que amo más que a nada en este mundo y mi cabeza me dice que me va a fallar". La pareja de Darío se rompía por completo al ver un Darío que no lograba reconocer.

Sin embargo, para Helena fue diferente, ya que confesaba que podía ver un cambio de actitud en Rodri alegando a la actitud nerviosa y rayada que podía percibir en él. “Creo que después de liarse con ella ha pensado en mí”, afirmaba.

Después de dos noches muy potentes, en el programa del miércoles los concursantes descubrieron la entrada de una nueva pareja, que, sin duda, llegó para revolucionarlo todo. Además, por si no fuese suficiente con esta noticia, Sandra Barneda revelaba a las chicas que alguna de ellas iba a poder vivir un cara a cara con la tentación favorita de su pareja.