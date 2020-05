Última hora del coronavirus: Barcelona permite desde hoy pasear en la playa pero no tomar el sol

A horas de que se vote en el Congreso, la quinta ampliación del estado de alarma sigue siendo una incógnita . Continúan las negociaciones con Esquerra , que exige al Gobierno que mueva ficha que elija entre ellos o Ciudadanos . Ayer el Ejecutivo llegó a un acuerdo con la formación naranja, que votará a favor de la ampliación al reducirse a 15 días. Sin embargo, sus escaños no son suficientes.

9.46 Guía para hacer deporte con mascarilla : cuándo es obligatoria y cuándo no.

9.15 “España se está reactivando. Los avances han llegado. El plan para la transición es asimétrico, gradual y coordinado. No hay salida en el desorden", dice Sánchez . (...) "El estado de alarma ha beneficiado al conjunto del país, las zonas más afectadas y las que menos. El estado de alarma ha sido efectivo para todos los territorios. La segunda es que el camino que estamos recorriendo junto es el único posible”, añade.

9.08 El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos estima que más de 900.000 trabajadores en ERTE no habían cobrado el ERTE a mediados de mayo, según una encuesta.

No podemos apoyar un reparto de fondos que perpetúa la injusticia y el maltrato al pueblo valenciano. Por eso, @compromis rechazará la propuesta del Gobierno para la prórroga del estado de alarma pic.twitter.com/2iN89Z9CLH

7.52 Rescatan a 14 médicos mexicanos secuestrados . Estaban retenidos en un hotel que acogía a sanitarios y los supuestos secuestradores amenazaban telefónicamente a las familias con hacerles daño sin no pagaban. Los médicos están siendo discriminados en aquel país durante la pandemia.

7.40 El BOE publica que la mascarilla será obligatoria a partir de mañana jueves . Habrá que llevarla en espacios cerrados y abiertos cuando no sea posible garantizar los dos metros de distancia. Se librarán de su uso personas con problemas respiratorios. Para los mayores de seis años también es obligado su uso.

7.05 Barcelona abre las playas desde hoy para pasear, no para tomar el sol.

6.55 A partir de hoy, si salen a la calle no se olviden de la mascarilla . Porque su uso es obligatorio. Tanto en espacios cerrados como en los lugares al aire libre donde no se pueda guardar la distancia de seguridad. La multa puede ser de 600 euros. Hoy conoceremos todos los detalles de esta nueva norma. La OCU pide fijar precios máximos y garantizar que haya infantiles.

6.45 Termina el plazo para solicitar avanzar en la desescalada y el Gobierno valenciano da un paso atrás. No pedirá pasar a la fase 2 por prudencia y porque quiere que el cambio se produzca al mismo tiempo en toda la comunidad. Fase dos que el Ejecutivo madrileño no ve tan lejana. Pendiente de si obtiene el visto bueno de Sanidad para comenzar a desescalar, no descarta pedir en tan solo una semana dar un paso más allá.