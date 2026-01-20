El alcalde, Jerano Orta, reunido con la corporación municipal al completo, ha decretado tres días de luto oficial en Isla Cristina

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: hallan un nuevo cadáver dentro del tren Iryo que descarriló

El accidente del descarrilamiento del tren Alvia en Adamuz, Córdoba, ha dejado decenas de víctimas mortales y, días después de la tragedia, se confirman más fallecimientos, entre los que se encuentran Josefa Sosa y Ana Martín, madre e hija de Isla Cristina, Huelva.

Según ha indicado el consistorio del municipio en un comunicado difundido a través de redes sociales, los fallecimientos han sido confirmados al Ayuntamiento directamente por familiares de ambas víctimas.

Tres días de luto oficial

"El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor. El Ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo de Isla Cristina, quiere trasladar su más sentido pésame y apoyo a familiares, allegados y amigos", han precisado desde el consistorio.

El alcalde, Jerano Orta, reunido con la corporación municipal al completo, ha decretado tres días de luto oficial con las banderas a media asta en el municipio, que se iniciarán este martes día 20, a las 00:00 horas, hasta el jueves día 22.

El cantante Manuel Carrasco, conocía a las víctimas

Para esta pérdida ha tenido palabras el cantante Manuel Carrasco, natural de esta localidad: "Que pena más grande! Dios mío! Me acabo de enterar que la Pepi y la Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente", ha escrito.

"Cuanto lo siento amigo Carlos, cuánto lo siento, te abrazo fuerte a ti y toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuanto dolor se esta llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía", ha añadido.

Por último, ha dado las gracias a toda la gente que está ayudando en esta tragedia y ha mandado "mucha fuerza a todos los que están trabajando en las labores de rescate"; "mi cariño para todas las familias que están sufriendo", ha concluido.

Se confirman más muertes

Entre las víctimas hasta ahora encontradas, se encuentran cuatro miembros de una familia de Punta Umbría, familia de la que, por el momento, se sabe que ha sobrevivido una niña de seis años. El padre, el hijo la madre y el sobrino son quienes han perdido la vida a bordo del Alvia.

La niña, la única que ha conseguido sobrevivir al accidente, fue custodiada por la Guardia Civil y ahora se recupera junto a su abuela en un hotel de Córdoba.

"La niña de mi primo con seis años, que está bien, le han cogido unos puntos en la cabeza, la niña salió por sus propios medios" ha confirmado un familiar de las víctimas.

También hay duelo también en el gremio periodístico con el fallecimiento de María Claus y Óscar Toro, él era periodista y doctor cum laude en comunicación por la Universidad de Huelva. Ella fotoperiodista reconocida y premiada. En sus últimos trabajos quiso alzar el valor de la memoria.

Jupol ha confirmado que otra de las víctimas pertenecía a la Policía Nacional, por otro lado, el maquinista del Alvia, un joven de 27 años y natural de la localidad madrileña de Alcorcón, se encuentra también entre las víctimas mortales confirmadas.