Manuel Pimentel Granada, 12 AGO 2026 - 12:34h.

Los resultados del buscador dan como primera opción un local de ambiente LGTBI de Granada llamado "Eclipse"

Última hora del histórico eclipse total de Sol: España, el mejor escenario para verlo

Compartir







Cuando hace cinco años César se hizo con el traspaso de un local de ambiente LGTBI de Granada y le cambió el nombre, jamás pensó que iba a llegar a tener tanta repercusión. Y todo, fruto de una casualidad tan extraordinaria como el evento más esperado de este 12 de agosto, el eclipse solar.

El pub 'Eclipse', ubicado en la Plaza de Los Lobos de la capital, está recibiendo desde hace unos días decenas de llamadas de personas que, al teclear "horario eclipse Granada", encuentran el establecimiento como primer resultado en el buscador de Google.

Lo más probable, es que lo que estos usuarios estaban buscando es la hora a la que se va a producir el fenómeno astronómico en Granada, pero con lo que se han encontrado es con el teléfono y el horario de apertura de un local de ocio gay.

Llamadas preguntando por el eclipse

El propietario explica a Informativos Telecinco que la gente está llamando haciéndole preguntas como: "¿Dónde se puede ver el eclipse?" o "¿Van a poner pantallas?". A lo que César aclara a los interesados que es un establecimiento que, a pesar del nombre, poco tiene que ver con el eclipse solar: "Yo creo que se pensaban que somos un mirador para verlo", explica.

PUEDE INTERESARTE El consejo que nadie nos había contado para ver con seguridad el eclipse de sol

El propietario explica que el nombre del local no fue fruto de una estrategia de marketing, sino de una inspiración repentina. "El primer nombre que pensé fue 'Euforia', pero un día hablando con mi pareja sobre el bar, nos salió de repente 'Eclipse'. Nos dimos cuenta de que nos gustaba mucho, porque es como un guiño que hacemos a la noche", recuerda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero la casualidad no acaba ahí. Lo que más le sorprende a César ha sido recordar que inauguró su local también un 12 de agosto como el que se va a producir el eclipse, aunque el aniversario lo celebran en el mes de septiembre, que es cuando arranca el curso universario.

Gafas de eclipse gratis

Lo que César no imaginaba entonces es que ahora, en el quinto aniversario del pub 'Eclipse', ese nombre jugaría a su favor de una forma tan inesperada. Agosto suele ser un mes flojo para el ocio en Granada, pero este año la tendencia está cambiando para este local gracias al eclipse solar.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Estamos notando mucho más afluencia y llamadas de gente interesada". Así que han decidido transformar la anécdota en oportunidad y aprovechar el tirón del eclipse organizando una fiesta temática.

El pub ha organizado un tardeo especial en el que los primeros 20 asistentes que consuman recibirán de regalo unas gafas homologadas para ver el fenómeno. Un obsequio muy cotizado teniendo en cuenta que las gafas de eclipse están prácticamente agotadas en todas partes. Después, saldrán del local para ver el fenómeno.

La jornada empezará a partir de las 18:00 horas y continuará hasta la noche con una actuación temática de corte místico y astronómico, según explica el gerente, en sintonía con el fenómeno que ha puesto su nombre en boca de todos.

Más allá de la anécdota, el dueño del pub 'Eclipse' afirma que se trata del único pub LGTBI de tardeo en Granada, una tendencia que está ganando cada vez más fuerza en la ciudad. Des de su apertura, el local ofrece actividades diarias como bingos, karaokes y shows especiales con drags.