El candidato popular considera que los votantes de izquierdas deben votar al PP para "cambiar" España tras estas elecciones

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en Sevilla a los votantes de izquierdas que apoyen al Partido Popular en las elecciones generales de este domingo para "cambiar" España. A su entender, es "necesario" un Gobierno "limpio" y que "funcione".

"¡Va a ganar el cambio!", ha proclamado Feijóo en el último mitin de campaña que se ha celebrado en el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja, donde se ha mostrado convencido de esta vez "sí van a conseguirlo" y van a "gobernar" el país.

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El mensaje al votante de izquierdas de Feijóo

Ante más de 9.000 personas, según fuentes del partido, el presidente del PP se ha dirigido al votante de centro y de derecha pero también al votante de izquierdas para que todos apuesten por el "cambio" este domingo.

"Quiero pedir el voto de una forma directa a los que han votado a la izquierda. No os pido que dejéis de sentiros de izquierdas", les ha dicho, para añadir que él no pide a nadie cambiar de "ideología" sino que pide apoyo para "cambiar" el país.

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Tras asegurar que la decencia "no es de izquierdas o de derechas" sino una "exigencia", Feijóo ha afirmado que él no pide a nadie que le quiera sino que le exija. "Puedo no gustarle, pero desde luego no les voy a engañar. Yo he venido aquí para servir", ha afirmado, ante un auditorio entregado que le ha ovacionado en numerosas ocasiones.

"No vamos a olvidar a Fátima Báñez jamás"

Feijóo ha echado en cara a Sánchez que no contestara a sus preguntas en el debate a cuatro celebrado anoche, como las relativas a la corrupción o a su "incompetencia" en la red ferroviaria, después de que en nueve meses haya "116 familias rotas en el mismo corredor".

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"¿Por qué no escuchó usted las advertencias de los maquinistas? ¿Por qué no revisó usted esta línea después de la primera tragedia? ¿Por qué aceptó 170 fallos del sistema de seguridad en los dos últimos años?", ha preguntado, para criticar que la respuesta fuera el "silencio". En este punto, ha dicho que no van a olvidar "a todos los que se han ido" en esos accidentes de tren. "No vamos a olvidar a todos los que han muerto y se podría haber evitado. No vamos a olvidar lo que ha pasado", ha afirmado, para comprometerse a "devolver el prestigio al tren de alta velocidad de España", "empezando por el AVE entre Madrid y Andalucía".

Feijóo ha recalcado que el PP no va a "olvidar" a sus muertos. "No vamos a olvidar a Fátima Báñez jamás. No es justo lo que ha pasado. No es justo y venimos a reivindicar justicia para las víctimas y justicia para sus familias", ha proclamado. Como ha dicho esta mañana en otro mitin en L'Hospitalet, Feijóo ha acusado a Sánchez de utilizar la "estrategia del avestruz" en el debate a cuatro y le ha dicho que, aunque el avestruz "esconde la cabeza", todos los demás la están viendo. "Y a este Gobierno ya le hemos visto todas las vergüenzas", ha exclamado.