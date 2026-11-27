El director de cine, Pedro Almodóvar, ha pedido este viernes apoyar la candidatura socialista en las elecciones del 29N

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El director de cine Pedro Almodóvar ha protagonizado una de las sorpresas del mitin de cierre de campaña del PSOE en Madrid. El cineasta ha subido al escenario de la Caja Mágica para pedir el voto para Pedro Sánchez en las elecciones generales de este domingo y advertir de las intenciones de PP y Vox respecto a la Ley de Memoria Democrática.

"Tanto PP como Vox han avanzado su intención de derogar la Ley de Memoria Democrática, así que ya sabéis lo que tenemos que hacer el domingo", ha señalado ante las más de 12.000 personas que, según la organización, han llenado el recinto madrileño.

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La intervención de Almodóvar ha sido uno de los momentos destacados de un acto que los socialistas habían presentado como algo "más que un mitin". El cineasta también ha recitado un poema de la escritora Ángela Figuera Aymerich, del que ha destacado unos versos: "No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto".

Música y poesía en el cierre de campaña

La aparición del director de cine ha llegado en una jornada en la que la música ha tenido un papel protagonista. Por el escenario de la Caja Mágica han pasado la banda Tequila, Alice Wonder y Lina Makoul, en un acto concebido por el PSOE para combinar las intervenciones políticas con actuaciones culturales.

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Poco antes de comenzar el mitin, Pedro Sánchez ha llegado al recinto acompañado de su mujer, Begoña Gómez. El presidente del Gobierno ha participado así en el último gran acto de los socialistas antes de la cita electoral de este domingo.

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La plana mayor del PSOE, en las primeras filas

En las primeras filas se han situado los principales dirigentes del partido y miembros del Gobierno. Entre ellos estaban varios ministros que concurren en las listas electorales del PSOE: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Óscar López, Félix Bolaños, Milagros Tolón e Isabel Rodríguez.

El acto ha reunido así a representantes del mundo de la cultura y a los principales nombres de la candidatura socialista en Madrid para arropar a Sánchez en el cierre de campaña.