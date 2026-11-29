Marta Egea 29 NOV 2026 - 11:15h.

Qué pasa si votas en blanco, emites un voto nulo o te abstienes: las diferencias entre cada uno y lo que significa

Ya se puede solicitar el voto por correo para el 29N: fecha límite para pedirlo y último día para entregarlo en Correos

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MadridEn las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, los ciudadanos estarán llamados a decidir la composición del Congreso de los Diputados y el Senado. Sin embargo, ejercer el derecho al voto no implica necesariamente respaldar a una formación política: existen distintas formas de participar o no hacerlo, desde entregar una papeleta en blanco o emitir un voto nulo hasta optar por no acudir a las urnas.

Aunque estas tres opciones suelen relacionarse con el descontento político, el voto en blanco, voto nulo y la abstención tienen diferentes significados y consecuencias. De hecho, solamente una de ellas se considera un voto válido y puede influir en el reparto de escaños, mientras que las otras dos no intervienen directamente en los cálculos.

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La diferencia resulta especialmente importante en unas elecciones generales, donde cada voto puede adquirir mucha relevancia en aquellas circunscripciones en las que varias candidaturas compiten por conseguir los últimos escaños.

¿Qué es el voto en blanco y cómo afecta al resultado?

El voto en blanco se produce cuando una persona acude a su colegio electoral y deposita en la urna un sobre oficial que no contiene ninguna papeleta. Es una opción completamente legal que permite participar en las elecciones sin expresar apoyo a ninguna candidatura.

Según establece el artículo 96 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el voto en blanco se considera un voto válido, exactamente igual que los emitidos a favor de los partidos políticos, aunque no se va a asignar a ninguna formación. Esta distinción tiene consecuencias en el reparto de escaños porque los votos se incluyen en el total de votos válidos utilizado para calcular el porcentaje obtenido por cada candidatura.

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En las elecciones al Congreso de los Diputados, el artículo 163 de la legislación electoral establece que las candidaturas deben conseguir al menos un 3% de los votos válidos emitidos en su circunscripción para participar en la distribución de escaños. Por lo que, cuantos más votos en blanco se contabilicen, mayor será el número total de votos válidos y, en consecuencia, las formaciones necesitarán más votos para alcanzar ese porcentaje mínimo.

Los votos en blanco no se entregan a los partidos mayoritarios, como suele decirse erróneamente, sino que pueden dificultar que ciertas formaciones minoritarias alcancen ese mínimo necesario para entrar en el reparto.

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¿Qué se considera voto nulo y cuáles son sus consecuencias?

El voto nulo es aquel que no cumple los requisitos establecidos por la legislación electoral y, por tanto, no se puede considerar válido durante el escrutinio. A diferencia del voto en blanco, no se incorpora al total usado para calcular el reparto de escaños.

Existen distintas circunstancias que pueden provocar que una papeleta sea declarada nula. Entre las más comunes se encuentran introducir papeletas de diferentes partidos en un mismo sobre, usar sobres o papeletas no oficiales o realizar ciertas modificaciones sobre la candidatura elegida. También pueden considerarse nulas aquellas papeletas en las que se hayan tachado nombres, añadido expresiones o alterado el contenido de manera contraria a lo que dicta la ley.

Los votos nulos se contabilizan de manera diferenciada durante el escrutinio, aunque no se tienen en cuenta para determinar qué partidos obtienen representación parlamentaria.

¿Qué significa abstenerse y en qué se diferencia de votar en blanco?

La abstención consiste en no participar en una convocatoria electoral a pesar de tener reconocido el derecho al voto. En España, acudir a las urnas no es algo obligatorio, por lo que cualquier ciudadano puede decidir libremente si participa o no en unas elecciones. A diferencia del voto en blanco y del voto nulo, la abstención no implica emitir ningún voto. Por lo que, no se incluye en el recuento de papeletas ni tampoco interviene en los cálculos usados para distribuir los escaños entre las candidaturas.

Sin embargo, sí que tiene consecuencias sobre las cifras de participación electoral, uno de los indicadores que permiten conocer cuántas personas han ejercido su derecho al voto. La abstención puede responder a motivos muy distintos. Algunas personas deciden no votar porque ninguna formación representa sus intereses, otras lo hacen como forma de protesta política y también hay ciudadanos que no pueden participar por diversas circunstancias personales, laborales o de desplazamiento.

¿Qué opción beneficia más a los partidos políticos en las elecciones generales?

Una de las creencias más populares es que votar en blanco, anular una papeleta o abstenerse beneficia automáticamente al partido que obtiene más votos. Sin embargo, esta afirmación no es correcta. El voto en blanco puede afectar al umbral mínimo del 3% necesario para participar en el reparto de escaños del Congreso, pero no se adjudica directamente a ninguna candidatura. Por su parte, el voto nulo y la abstención no forman parte del total de votos válidos usado para calcular ese porcentaje.

El sistema D’Hondt, usado para distribuir los escaños, tiene en cuenta los votos obtenidos por las candidaturas que cumplen los requisitos legales en cada circunscripción. Por lo que, ninguna de las tres opciones supone entregar automáticamente un voto a los partidos mayoritarios, aunque sus efectos indirectos pueden variar dependiendo de los resultados, la participación y la distribución del voto de cada provincia.