Marta Egea 20 NOV 2026 - 20:00h.

El recuento de votos está supervisado por los miembros de la mesa electoral, los apoderados y los interventores

Cómo se cuentan los votos por correo en las elecciones generales

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MadridDespués de celebrarse las elecciones generales del próximo 29N, una vez que los colegios electorales cierren sus puertas, comenzará uno de los momentos más importantes de la jornada: el recuento de votos. Un procedimiento que determinará cuántos apoyos ha recibido cada candidatura y que debe desarrollarse siguiendo unas normas destinadas a garantizar la transparencia y la fiabilidad de los resultados.

Aunque los ciudadanos suelen conocer los primeros resultados durante la misma noche electoral, detrás de esas cifras existe un sistema de comprobaciones en el que participan diferentes organismos y representantes políticos. Los miembros de las mesas electorales, los interventores, los apoderados y las juntas electorales desempeñan funciones específicas para comprobar que los votos se contabilizan correctamente y que las posibles incidencias que puedan surgir quedan documentadas.

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Quién se encarga de contar los votos en las mesas electorales

La responsabilidad directa del recuento corresponde a los integrantes de cada mesa electoral, formada por un presidente y dos vocales. Estos ciudadanos son seleccionados mediante sorteo público y tienen la obligación de garantizar el correcto desarrollo de la votación y del escrutinio.

El artículo 95 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el escrutinio debe comenzar inmediatamente después de finalizar la votación y que tiene carácter público. Durante el procedimiento, el presidente extrae los sobres de la urna uno por uno, abre las papeletas y anuncia en voz alta la candidatura o los candidatos elegidos. Después, muestra cada papeleta a los vocales, interventores y apoderados presentes para que puedan comprobar su contenido.

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En las elecciones generales, primero se cuentan los votos correspondientes al Congreso de los Diputados y después los del Senado, ya que ambos procesos usan sistemas de votación distintos. Una vez que se ha terminado el recuento, la mesa comprueba que el número de sobres coincide con el de votantes registrados y resuelve las posibles dudas o afirmaciones. Finalmente, el presidente anuncia los resultados y se elaboran las actas oficiales.

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Cuál es el papel de los interventores y apoderados

Además de los integrantes de las mesas, los partidos políticos pueden designar representantes para supervisar el desarrollo de la jornada electoral. Los interventores están acreditados ante una mesa concreta y tienen derecho a presenciar las operaciones de votación y escrutinio, comprobar las papeletas y formular observaciones cuando detecten alguna irregularidad.

Por su parte, los apoderados representan a las candidaturas y pueden desplazarse entre distintos colegios electorales para supervisar el desarrollo de las votaciones y los recuentos. Aunque sus funciones tienen diferencias, ambas figuras pueden examinar el escrutinio, formular reclamaciones y solicitar las certificaciones previstas por la legislación. Por ejemplo, si un interventor considera que una papeleta se ha considerado nula incorrectamente, puede plantear una reclamación para que los miembros de la mesa revisen la decisión.

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¿Puede cualquier ciudadano presenciar el escrutinio electoral?

Una de las características más importantes del sistema electoral español es que el recuento de votos es público, por lo que no se desarrolla exclusivamente ante los miembros de la mesa y los representantes de los partidos. El artículo 95 de la LOREG dice que los ciudadanos pueden presenciar el escrutinio, siempre que respeten el orden y no interfieran en las operaciones.

Esto quiere decir que cualquier persona interesada puede observar cómo se abren los sobres, se leen las papeletas y se anuncian los resultados, aunque no tiene derecho a manipular los votos ni tampoco a intervenir libremente en las decisiones de la mesa. El presidente es la autoridad encargada de mantener el orden dentro del local y puede ordenar la expulsión de aquellos que dificulten el desarrollo del recuento. Esto supone una garantía adicional de transparencia.

Qué pasa si se detecta un error o hay dudas durante el recuento

Durante el escrutinio pueden aparecer situaciones que requieran una revisión, como papeletas deterioradas, sobres con documentación incorrecta o discrepancias sobre la validez de ciertos votos. Cuando surge una reclamación, los miembros de la mesa deben examinar la incidencia y adoptar una decisión. Según el artículo 97 de la LOREG, las protestas relacionadas con el escrutinio se resuelven por mayoría de los integrantes de la mesa electoral.

Además, las reclamaciones y las decisiones adoptadas deben quedar reflejadas en el acta de la sesión. La legislación también dicta que las papeletas declaradas nulas o cuestionadas mediante una reclamación deben conservarse junto con la documentación electoral, mientras que las restantes se destruyen una vez que se han completado las comprobaciones correspondientes.

Quién revisa los resultados después de la noche electoral

Aunque el recuento de las mesas permite conocer los primeros resultados, la supervisión no termina cuando se cierran los colegios electorales. La legislación establece una segunda fase denominada escrutinio general, cuya responsabilidad corresponde a las Juntas Electorales Provinciales en las elecciones al Congreso y al Senado.

Para los comicios del 29N, el escrutinio general está previsto entre el 4 y el 7 de diciembre, según el calendario oficial del Ministerio del Interior. Durante este procedimiento, las juntas examinan las actas remitidas por las mesas electorales y comprueban que los datos se hayan contabilizado correctamente.

No es volver a contar todas las papeletas, sino que verifican principalmente los resultados en las actas y pueden corregir errores materiales o aritméticos dentro de los límites legales. Además, esta fase también permite incorporar los votos de los españoles residentes permanentemente en el extranjero, que no forman parte del recuento provisional difundido durante la noche electoral.