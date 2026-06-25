Maitena Berrueco 25 JUN 2026 - 06:30h.

No descartan tener que cerrar si se repite una ola de calor como la actual, "trabajar así es muy muy difícil"

La alerta por calor extremo marca récord en junio: "Nos vamos a casa a recogernos, hasta mañana no salimos"

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BilbaoEl calor extremo que azota Euskadi desde hace tres días, con los termómetros superando los 40 grados en muchos lugares, ha puesto de acuerdo a muchos vascos en una cosa: “Aquí no estamos acostumbrados a tanto calor”. Difícil de soportar y peligroso para la salud, ya que a más de 30 grados, el cuerpo no es capaz de disipar el calor acumulado y mantener la temperatura normal, en ese momento, se desencadena el riesgo de sufrir un episodio de estrés térmico. Si, en esas condiciones, trabajar en la calle es peligroso, no lo es menos, hacerlo rodeado de hornos, como hacen por ejemplo los panaderos. "Esto parece un horno abierto", el país se llena de expresiones para referirse al calor más extremo.

En el obrador del vizcaíno Eneko Elgezabal se han llegado a superar los 33 grados, “una locura”. En esas condiciones, “sufrimos todos”, hasta el mismo pan que elaboran y cuyo proceso de elaboración se ve alterado por las altísimas temperaturas. "El pan está hecho un asco”, advierten en Gure Ogia. El calor ha provocado la sobrefermentación de los panes, por lo que no les ha quedado otra que “adelantar las hornadas” y repartir gratis la producción durante este miércoles.

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En un vídeo que han colgado en las redes sociales de esta panadería, animan a los clientes a que se acerquen a alguno de sus tres locales, dos de ellos en Bilbao y un tercero en Mungia, para llevarse el pan gratis.

“Si os atrevéis a salir de casa u os veis en la obligación, porque no queda otra, en los locales de Henao, La Peña y Mungia nos vemos obligados a regalar algunos panes que hemos tenido que hornear antes de tiempo”, explican.

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"La próxima ola de calor, valoramos cerrar"

En estas condiciones, “muy muy muy difíciles”, esta panadería valora “tener que cerrar”, si se repite un episodio continuado de calor extremo como el actual, porque con temperaturas de “38 o 40 grados sufre el equipo, el trabajador, las cámaras” y hasta el propio pan, que “está hecho un asco”.

Reconocen en Gure Ogia, algo que estos días se oye mucho en las calles vascas, “aquí no estamos acostumbrados” a este calor, “en otros sitios tienen el culo pelado, es el día a día, pero para nosotros es una locura estar trabajando a casi 40 grados sin tener la instalación de ventilación adecuada” para refrigerar el espacio.

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Son muchos los usuarios que no han dudado en responder en redes al vídeo publicado mostrando su solidaridad con esta panadería y sus trabajadores. Hay quien incluso se ha animado a compartir su propia experiencia: "Sé lo que es, ayer la sensación de calor en el obrador cociendo pan se iba a 65 grados. La temperatura que marcaba eran 37 grados a más de 80% de humedad. Saludos y fuerza!!"