Patricia Martínez 11 JUN 2026 - 18:30h.

El proyecto busca compatibilizar la actividad portuaria con la regeneración de ecosistemas

"Villa Nautilus", el refugio para caballitos del mar instalado en el Puerto de Vigo, ya tiene un tercer inquilino

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Vigo"Villa Nautilus", el refugio para caballitos de mar instalado en el Puerto de Vigo, se está convirtiendo en un destino "de moda” para estos pequeños habitantes de la ría viguesa.

La pasada semana, un grupo de buceadores del equipo encargado del proyecto Hippo-REF realizaron una nueva inmersión en la zona donde están instalados los refugios habilitados y pudieron registrar la presencia de dos hembras de caballito de mar, aunque durante la inmersión llegaron a observar tres ejemplares.

Rubén Chamorro, responsable del servicio de acuarios del Instituto de Investigaciones Marinas, dependiente del CSIC, fue el responsable de conseguir este “retrato casi veraniego” de los nuevos ejemplares, que están haciendo uso de la que han bautizado desde el Puerto de Vigo como “Villa Nautilus”, unos “apartamentos submarinos” instalados, en el área de Portocultura. Estos arrecifes artificiales biodegradables, se ubicaron el pasado mes de febrero, con el objetivo de que se pudieran convertir en refugios para estos peculiares residentes, y con estas presencias continuas que se van registrando, parece que están convirtiendo en “lugar de moda” para las familias de caballitos de mar de la zona. A esta localización, se suma la de una cría de caballito de mar, localizada por el equipo de 13 Grados, unos días antes.

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Desde su instalación el pasado mes de febrero, los investigadores ya habían registrado anteriormente la presencia de hasta tres ejemplares en los refugios. Este nuevo hallazgo refuerza el interés científico y ambiental del proyecto, bautizado como Hippo-REF, que pretende testar la eficacia de estructuras tipo arrecife diseñadas para proporcionar refugio y puntos de anclaje a los caballitos de mar que habitan en las aguas portuarias.

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Desde el IIM-CSIC destacaron la relevancia de estos avistamientos, ya que la presencia continuada de estos ejemplares evidencia que los caballitos de mar están utilizando las estructuras instaladas y podrían convertirse en un entorno adecuado para su reproducción.

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La aparición de más ejemplares es un paso más dentro de la estrategia ambiental de la Autoridad Portuaria de Vigo, que, apuesta por soluciones como esta, basadas en la naturaleza, para favorecer la recuperación de hábitats marinos y mejorar la biodiversidad en el entorno portuario.

Localizados más de una docena en los últimos años en el entorno del puerto vigués

Aunque son especies esquivas, la presencia de caballitos de mar en el interior de la ría y el entorno portuario ha aumentado gracias a la mejora de la calidad del agua y la recuperación de hábitats. De hecho, según datos de la Autoridad Portuaria, en los últimos años se han avistado hasta 15 ejemplares de caballitos en el entorno del puerto vigués. Con este proyecto se busca el poder asentar una especie que no siempre lo tiene fácil para encontrar hábitats donde instalarse, y que se han perdido muchos de sus entornos habituales donde se ubicaban las poblaciones. Estas especies requieren de puntos de anclaje , como algas, fanerógamas o estructuras, donde sujetarse con su cola prensil para alimentarse y protegerse de las corrientes. La creación de estos microhábitats es fundamental para estabilizar sus poblaciones en zonas de actividad humana.