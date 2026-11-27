Raquel Noya Pontevedra, 27 NOV 2026 - 07:30h.

El joven, que estudia en Vigo, tendrá que desplazarse hasta Silleda para cumplir con su cometido en plena época de exámenes

Le preocupa quedarse sin transporte público después del recuento, aunque también espera reencontrarse con familiares y vecinos durante la jornada electoral

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Cumplir 18 años y estrenarse en unas elecciones suele significar acudir por primera vez a las urnas y vivirlo con cierto nerviosismo y emoción. Para Brais Segade, sin embargo, la experiencia será bastante más intensa: no solo podrá votar por primera vez en las elecciones generales del 29 de noviembre, sino que tendrá que pasar toda la jornada electoral sentado en una mesa como primer vocal. Una responsabilidad que le ha llegado justo en plena época de exámenes y que, reconoce, le genera una mezcla de curiosidad, ilusión y algo de agobio.

Este joven, nacido en 2008 y estudiante en Vigo, ha sido convocado para formar parte de una mesa electoral en Silleda, su localidad de origen. Aunque actualmente comparte piso con otros estudiantes en la ciudad olívica, tendrá que regresar a su pueblo para cumplir con esta obligación durante la jornada de votaciones.

“A la gente le sorprende cuando le digo que he sido llamado a la mesa”, cuenta a Informativos Telecinco. Sin embargo, en su municipio, donde la población es más reducida, asegura que no resulta tan extraño que los jóvenes reciban este tipo de convocatorias: “En mi pueblo, Silleda, al ser pequeño, es normal que nos toque a los jóvenes”, explica.

Ilusión por vivir las elecciones desde dentro, pero preocupación por los exámenes

La noticia de su designación le produjo inicialmente entusiasmo. Con 18 años recién cumplidos, poder vivir unas elecciones desde dentro, conocer cómo funciona una mesa y participar directamente en el desarrollo de la jornada le parecía una experiencia interesante.

Pero la ilusión inicial fue dando paso a cierta preocupación cuando empezó a pensar en todo lo que supondría pasar el día completo en el colegio electoral. “Al principio me hizo mucha ilusión que me llamaran a la mesa, pero cuando fui consciente de que perdería todo el día en época de exámenes me agobié un poco”, reconoce.

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Aun así, afronta la convocatoria con curiosidad. “Me hace ilusión vivir las elecciones así de cerca, pero a la vez algo de pereza”, admite.

El regreso a Vigo, otra de sus preocupaciones

Su principal quebradero de cabeza no termina cuando se cierren las urnas. Brais estudia en Vigo y, una vez finalice el recuento de los votos, tendrá que regresar a la ciudad, previsiblemente ya de noche.

La posibilidad de quedarse sin transporte público a esas horas es uno de los aspectos que más le inquietan. “Después del recuento tengo que volver a Vigo, ya de noche, y me preocupa que ya no haya transporte público y me tengan que traer mis padres”, explica.

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De hecho, llegó a plantearse cómo podría justificar su ausencia en clase para evitar que le contabilizasen las faltas en el caso de tener que volver el lunes a Vigo, pero también se ha encontrado impedimentos en este sentido: “Creo que los justificantes solo se los dan a los trabajadores”, lamenta.

Pero pese a estas cuestiones prácticas que le agobian un poco, Brais también espera que la jornada tenga su parte más cercana y familiar. Le hace ilusión encontrarse con vecinos y conocidos de Silleda que quizá no esperan verlo al otro lado de la mesa electoral, así como a compañeros del colegio que también votarán por primera vez: “Se sorprenderán de verme en la mesa”, señala.

Para Brais, las elecciones generales del 29 de noviembre supondrán así un estreno por partida doble: el de su mayoría de edad electoral y el de una responsabilidad que hasta ahora veía desde fuera. Una experiencia que le permitirá conocer de primera mano cómo se desarrolla una jornada de votaciones, aunque le obligue a reorganizar sus estudios y su regreso a Vigo. “Será una experiencia más”, resume.