El papa León XIV acepta la renuncia del obispo de Cádiz tras la acusación de abusos sexuales

El Vaticano ha comunicado la aceptación de la renuncia de Rafael Zornoza por parte del papa, sin explicar los motivos de la decisión

El papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que había presentado hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación de los prelados, si bien la decisión llega después de las acusaciones de abusos sexuales a un menor cuando estaba en el seminario de la localidad madrileña de Getafe.

En su boletín de este sábado, el Vaticano ha comunicado la aceptación de la renuncia por parte del papa, sin explicar los motivos de la decisión. El sumo pontífice había aceptado que la investigación "vaya adelante".

Según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE) en un comunicado, el actual obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Ramón Darío Valdivia, ha sido designado como administrador Apostólico.