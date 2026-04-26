Las redes han reaccionado con sentido del humor al invitado que no dejó de cenar en pleno tiroteo en la Cena de Corresponsales

El hotel Washington Hilton ya fue escenario de otro intento de asesinato a otro presidente de EEUU: cómo fue el ataque a Ronald Reagan

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WashingtonLa actualidad internacional de este domingo 26 de abril ha estado marcada por el intento de atentado que ha sufrido Donald Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada en el hotel Hilton de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete han tenido que ser evacuados del evento a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense.

Como se ha podido comprobar gracias a las imágenes captadas por los asistentes, la tensión en el evento fue más que evidente. Sin embargo, en mitad de este acontecimiento histórico también han surgido comportamientos humanos como poco curiosos. Algunos de ellos los han protagonizado los asistentes que, como no podía ser de otra manera, ya se han hecho virales en las redes sociales. Uno de ellos ha sido uno de los hombres que, por ejemplo, con mitad del auditorio escondido bajo las mesas ha seguido comiendo en pleno tiroteo.

Los memes que corren por las redes sociales

Nada más hacerse públicas estas imágenes, los usuarios de las redes han optado por tirar de sentido del humor e ironizar sobre la situación. Por eso, muchos usuarios han creado memes que no han tardado en correr como la pólvora por las plataformas sociales.

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