Los nuevos restos de la embarcación los han encontrado a gran distancia, lo que propicia el aumento del radio de búsqueda

El emotivo adiós a Lía, la niña fallecida tras el naufragio de Indonesia, de sus clubes de fútbol: "Deja un vacío imposible de describir"

Compartir







El hallazgo de nuevos restos de la embarcación turística que naufragó en Indonesia con una familia de seis españoles va a obligar a ampliar el perímetro de búsqueda de los desaparecidos. Las autoridades del país siguen buscando a tres de ellos: el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín (44), y otros dos menores: un hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada junto a una de sus hijas, mientras otra de ellas fue hallada sin vida el lunes.

Los nuevos restos de la embarcación los han encontrado a gran distancia, lo que va a propiciar el aumento de ese radio de búsqueda. El embajador español pide a las autoridades que no den por finalizado los rastreos, mientras los familiares, que no han dejado de agradecer los esfuerzos que se están realizando y el aumento de los medios humanos y técnicos del operativo, continúan a la espera de novedades.

PUEDE INTERESARTE Hallan el cadáver de la niña de la familia española desaparecida tras un naufragio en Indonesia

El operativo de búsqueda de los españoles desaparecidos en el naufragio en Indonesia, ampliado

Los equipos involucrados en la búsqueda de los desaparecidos han retomado las tareas este jueves en la que es la séptima jornada desde la puesta en marcha del operativo para encontrarlos. Varios navíos que participan en la misión zarparon a primera hora de la mañana desde el puerto de Labuan Bajo, en el oeste de la isla de Flores y donde se coordinan parte de las labores.

Según han expresado las autoridades locales, "esperan" ampliar los días del dispositivo, sin precisar un número, debido a que todavía trasladan recursos hasta el zona de búsqueda. En el contingente desplegado este jueves se ha desplegado un grupo de cuatro buzos profesionales voluntarios -dos españoles, un argentino y un francés- montados en una lancha rápida equipada con un potente sonar, llegado ayer desde Yakarta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El naufragio del barco turístico en Indonesia

El naufragio tuvo lugar cuando la embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -a unas 3 horas de navegación desde Labuan Bajo- alrededor de las 20:30 hora local del viernes 26 de diciembre (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas. De los 11 pasajeros que iban a bordo, se rescató a siete, dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-.

Según han precisado las autoridades del país asiático, todo ocurrió por “un fenómeno poco común” que provocó que tres grandes olas golpeasen a la embarcación causando el hundimiento. "La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", ha precisado el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En las labores de búsqueda, una de las prioridades de la misión es localizar el pecio, por si los desaparecidos quedaron atrapados en su interior. Por ello, los nuevos hallazgos puede ser muy relevantes y obligarán a ampliar el área de búsqueda.