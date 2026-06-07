El papa ha invitado a los españoles a "comprometerse personalmente en la construcción del bien común"

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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MadridEl Papa León XIV ha pedido que la religiosidad histórica de España no sea un "museo del pasado" sino una "escuela de fe" y ha invitado a los españoles a "comprometerse personalmente en la construcción del bien común".

"He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana: que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano", ha subrayado el Pontífice este domingo en su homilía durante la Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles.

Una escuela, según ha precisado, que enseña "la gratitud del amor" para romper "las cadenas del egoísmo" y que llama a comprometerse en la construcción del bien común. "También nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común", ha añadido.

No es "supervivencia folclórica"

Además, el Papa ha ensalzado el "sentimiento espiritual" de España que se expresa en procesiones como la del Corpus Christi y ha puntualizado que no se trata de una "supervivencia folclórica o de un simple adorno estético".

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"Las solemnes procesiones de este día han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español y, todavía hoy, expresan y manifiestan el sentimiento espiritual de este país también a través de la belleza y la elegancia de las alfombras florales, de los altares en las calles, del cuidado de las custodias y de los expositores, de los cantos y de los ornamentos. No se trata de una manifestación exterior, de una supervivencia folclórica o de un simple adorno estético: aquí se trata de la fe en la presencia del Señor Resucitado", ha remarcado.

Asimismo, ha llamado a salir de una "fe cómoda y privada" y a convertirse en "constructores de un mundo nuevo". No se trata solo, según ha indicado, de "sacar la custodia" sino de que cada uno se deje "sacar del egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada, para responder a su invitación a la conversión, a cambiar la mirada, a acoger su presencia que transforma" y que hace a los católicos "constructores de un mundo nuevo".

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En este sentido, ha señalado que la "memoria histórica de las procesiones del Corpus Christi no se deja aprisionar por un recuerdo nostálgico" sino que se convierte "en una invitación para el hoy", para la vida personal, para las relaciones, para la sociedad y para "la construcción del futuro".

Tentación de confiar en otros ídolos

A su vez, León XIV ha advertido de "la tentación de confiar en otros ídolos y alimentarse de un pan que no sacia" y ha invitado a "salir de la devoción privada" y convertirse en "protagonistas de la transformación de la historia y signo de esperanza".

"Dejemos que hidrate las sequedades de nuestro corazón, para salir después a los caminos de la vida y de la historia y llevar entre la gente esta corriente de agua fresca, corriente de amor, de paz, de justicia y de alegría. Bebamos de nuevo de esta fuente eucarística que no nos encierra en una devoción privada sino que nos envía a regar a los hermanos, a las familias, a los pobres, a quienes sufren, a quienes han perdido la esperanza", ha animado.

También ha precisado que "el Cristo que pasa por las calles en la custodia es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos, los que están solos y desamparados" y ha apuntado que "no es casual que en España, la Iglesia haya unido durante años la solemnidad del Corpus Christi con el Día de la Caridad".

Durante su homilía, el Pontífice también ha recordado a san Manuel González, que "recuerda que la Eucaristía no puede ser honrada solo en las grandes celebraciones", y unos versos poéticos de San Juan de la Cruz --'Qué bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche'--. Según ha dicho, en la prisión conventual de Toledo donde estaba encarcelado "en condiciones durísimas", precisamente en torno al Corpus Christi de 1578 "reconoce desde la noche de aquella prisión la presencia escondida del Señor".