Celia Molina 18 JUN 2026 - 10:37h.

En la última sesión de control, Pedro Sánchez y varios ministros aparecieron en el Congreso con traje de chaqueta, pero sin corbata

Los miembros del Gobierno, sin corbata en el Congreso: los ministros siguen los pasos de Pedro Sánchez y acuden con el cuello al aire

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El pasado miércoles 17 de junio, tanto Pedro Sánchez como el resto de los miembros masculinos del Gobierno, decidieron desprenderse de la corbata para comparecer en el Congreso de los Diputados. En esta última sesión de control, donde se presentó una propuesta no de ley para adelantar las elecciones generales, los varones socialistas llamaron la atención al aparecer con una atuendo más distendido de lo normal, con el cuello de la camisa aire, traje de chaqueta y pantalón.

¿Pueden entonces, los diputados y otros miembros de la Cámara prescindir de la corbata? ¿Cuál es el código de vestimenta oficial del Congreso de los Diputados, tanto para hombres como para mujeres? La normativa quedó estipulada en un comunicado que emitió la Mesa de la Cámara Baja en julio del año 2011, tras el debate que desató el ministro socialista Miguel Sebastián sobre el uso de la corbata y la regulación de la temperatura del aire acondicionado dentro del hemiciclo.

Existe un código de vestimenta desde el año 2011

Así, se publicó el siguiente texto: "En relación con la vestimenta adecuada para acceder a las dependencias del Congreso de los Diputados, se aconseja la aprobación de unos criterios, mínimos pero claros, que permitan compatibilizar la propia imagen que cada ciudadano quiera tener con el respeto a la dignidad y decoro de la Cámara, tal y como sucede en múltiples instituciones públicas y privadas". Y se establecieron las siguientes pautas:

El acceso y la circulación por los edificios del Congreso de los Diputados deberá efectuarse con la vestimenta adecuada al decoro exigible.

Queda prohibido el acceso a las tribunas públicas durante la celebración de sesiones a quienes no vistan pantalón largo o falda . Igualmente no se permitirá el acceso a los hombres en camisa sin mangas o camiseta de tirantes .

. Igualmente . En las comunicaciones dirigidas a los grupos y colectivos que visiten la Cámara se recordará la obligación de que sus integrantes adecúen su vestimenta al decoro exigible.

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Prohibidas las camisas sin mangas o camisetas de tirantes

Por tanto, se establecieron unas bases en torno al "decoro" en la vestimenta, sin marcar la obligación de llevar corbata dentro del Congreso. Los diputados socialistas, entonces, no han roto ninguna norma y han aliviado un poco su atuendo acorde con el calor externo y las altas temperaturas que, también, alcanza el interior del hemiciclo.

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Otra cosa es el debate que ya generaron Miguel Sebastián y José Bono en dicho año en cuanto a los beneficios estéticos de usar siempre corbata, pues Bono llegó a afear aquellos diputados que se presentaban en la Cámara Baja con el cuello al descubierto.

Por su parte, Sebastián, apeló al ahorro energético, solicitando que se subiera la temperatura del aire acondicionado del hemiciclo, ya que la vestimenta podía ser menos asfixiante sin el uso de la corbata. Un discurso que ha adoptado Pedro Sánchez, siendo él el primero en deshacerse de esta prenda y en defender la flexibilidad de la vestimenta, dentro y fuera del Congreso:

"En determinados contextos, la corbata no es necesaria y con ello rebajamos la sensación térmica que tenemos todos aquellos que vestimos con traje y con eso también contribuimos al ahorro energético", dijo el Presidente del Gobierno en el año 2022. Y así lo mantiene.