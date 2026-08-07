Sigue abierta la investigación para esclarecer la muerte del bebé hallado en una vivienda de Sada, A Coruña

La autopsia del recién nacido hallado en un armario de A Coruña determinará si el bebé nació muerto o con vida

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A CoruñaLa Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del recién nacido hallado muerto en el interior de una vivienda del municipio de Sada (A Coruña) después de que su madre fuese al hospital con una hemorragia. Por el momento, se está a la espera del resultado de la autopsia que podría tardar varias semanas.

Así lo han ratificado después de una actuación que se inició tras una comunicación recibida desde el centro hospitalario lo que motivó que agentes de este Cuerpo, entre otros efectivos, se trasladasen al domicilio donde se encontró el cadáver.

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El hallazgo del cadáver del recién nacido

Tras el hallazgo, se activó el protocolo judicial correspondiente, personándose la autoridad judicial y el médico forense quienes ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado al complejo hospitalario universitario de A Coruña, donde se le practicará la autopsia.

Las diligencias han sido asumidas por el equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que continúa con la investigación "para determinar con exactitud las circunstancias de los hechos", explican desde la Benemérita.

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Por otra parte, hacen un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia de los medios de comunicación y de la ciudadanía en la difusión de cualquier información relacionada con este suceso.

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Los resultados de la autopsia no estarán disponibles "hasta dentro de varias semanas"

En estos momentos se sigue a la espera de los resultados de la autopsia, "una prueba pericial que será determinante para esclarecer lo ocurrido y cuyas conclusiones previsiblemente no estarán disponibles hasta dentro de varias semanas", apuntan desde la Guardia Civil.

Además de incidir en la necesidad de esperar a las pruebas periciales, la Guardia Civil solicita, en relación a unos hechos que se produjeron a finales de julio aunque trascendieron posteriormente, "respeto a la intimidad de las familias implicadas".

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La madre es una joven residente en Sada que se trasladó al hospital por un abundante sangrado. Allí se determinó que había dado a luz.

Fue entonces cuando efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron al inmueble de la joven y encontraron a un bebé muerto. La autopsia deberá determinar si nació ya fallecido o si su muerte se habría producido una vez que la mujer dio a luz.

A nivel judicial, el caso lo está llevando ahora la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Betanzos -- partido judicial al que corresponde Sada -- y que era el que estaba en funciones de guardia cuando sucedieron los hechos.